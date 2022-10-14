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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 18-е место

Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА с 16-го на 18-е место, пропустив вперёд Турцию.

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Источник: AP 2022

Россия в настоящий момент имеет в своём активе 26.215 балла, у Турции — 27.900. Турки поднялись с 18-го на 14-е место.

На еврокубковой неделе в Лиге Европы «Фенербахче» обыграл АЕК из Ларнаки (2:1), «Трабзонспор» разгромил «Монако» (4:0), в Лиге конференций «Истанбул Башакшехир» обыграл «Рижскую футбольную школу» (3:0), а «Сивасспор» переиграл «Балкани» (2:1).

Также на одну позицию опустились Швейцария (с 14-го на 15-е) и Украина (с 15-го на 16-е), следом за ними идёт Дания.

Напомним, российские команды пропускают еврокубковый сезон по решению УЕФА. России будет зачислено 4.333 балла за сезон-2022/2023.

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