«Это была намеренная провокация». Самая нелепая переигровка «Спартака»

Евросезон-1997/1998 — один из самых успешных в истории «Спартака». Хотя начинался он для красно-белых кошмарно — с суммарного поражения от заурядного «Кошице» и скоропостижного вылета из Лиги чемпионов. Словацкое унижение москвичи компенсировали болельщикам победным маршем по Кубку УЕФА (предтеча современной Лиги Европы) — аж до полуфинала. Но и тут стартовали с приключениями. Переигровка со «Сьоном» вошла в историю клуба как один из самых абсурдных казусов, причём сам «Спартак» к нему имел крайне опосредованное отношение. Сегодня исполняется 25 лет тому самому, дополнительному матчу чемпионов России и Швейцарии. Поностальгируем?

«Никогда не было такого — и вдруг приехал суперклуб!..»

Первое явление в Москву клуба из маленького швейцарского городка с населением менее 30 тысяч человек (в одном Северном Тушино сегодня проживает в шесть раз больше народа) не вызвало ажиотажа в красно-белых кругах. Во-первых, ещё не простили за «Кошице». Статус соперника, результат первого матча (1:0 в пользу «Спартака»), а особенно противный сентябрьский дождь никак не способствовали аншлагу. Старенький «Локомотив», рассчитанный на 30 тысяч зрителей, заполнился чуть больше чем на треть. Те же, кто всё-таки предпочли мягкому дивану мокрые черкизовские лавки, стали свидетелями престранного зрелища. Французский рефери Коломбо, вместо того чтобы вывести команды на поле, отправился… измерять ворота рулеткой. Компанию ему составили итальянский делегат встречи Казарин и два капитана. Швейцарский, чтобы не простыть после разминки, предусмотрительно утеплился в спортивную куртку, а Горлуковичу принесли плед уже на поле. Выглядел в нём Дед довольно комично.

Позже выяснилось, что проверить соответствие локомотивских ворот общепринятым стандартам потребовали швейцарцы. Причём сделали это за 10 минут до выхода команд на поле. Контрольные замеры металлоконструкций не вызвали у официальных лиц УЕФА серьёзных нареканий. Матч, хоть и с получасовой задержкой, но всё-таки начался.

«Сьон» сравнял счёт по сумме после неаккуратной скидки Ромащенко Филимонову, но затем пропустил два мяча от Ширко и Аленичева. За 20 минут до конца игры замбийский нападающий Деннис Лота оформил дубль, и дело кончилось устраивающей спартаковцев ничьей — 2:2.

Тем не менее Олег Романцев на пресс-конференции кипел: отказался отвечать на вопросы приезжих репортёров и выдал гневный спич: «Здесь проводилась Лига чемпионов. Кубок Кубков “Локомотив” играл. Здесь проводились матчи первенства Российской Федерации. Здесь молодёжная сборная играла! Это ФИФА проводит. И никогда ничего не было такого, чтобы измеряли миллиметры! И вдруг приехал суперклуб, и им не понравились ворота».

«Рабочие, видно, забыли обратно в лунку специальный стакан вставить»

Известный советский и российский арбитр Сергей Хусаинов не по газетным статьям знает, что произошло 30 сентября 1997 года в Черкизово. Послушаем его.

— Я негласно отвечал в РФС за приём иностранных судей в России. В круг моих обязанностей входило встретить их в аэропорту, поселить в гостинице, организовать обед, ужин и т. д. А поскольку я и сам ещё был действующим арбитром, то и отношения с коллегами были более неформальные. Поэтому они не предавали. С Коломбо тоже были знакомы, на семинарах пересекались. После предматчевого совещания в день игры французы пошли проверить поле, ворота, разметку. Мы в это время стояли в сторонке, шушукались с Машковым, администратором «Локомотива», и директрисой стадиона Любовью Васильевной. Никаких вопросов у судей не возникло. В последний момент кто-то из соперников начал бередить. Команды уже пришли с разминки, были готовы выходить на игру, и тут прибегают судьи: «Сергей, тут такая ситуация…» Начали искать, чем мерить ворота. Любаня пошла, какую-то рулетку принесла. Она потом предположила, что случилось: когда разметку делают, ворота же снимают. Ну и рабочие, видимо, забыли обратно в лунку специальный стакан вставить под стойки. Ворота и просели на несколько сантиметров.

Чтобы вы понимали, как тогда вопросы решались, расскажу ещё историю в тему. Сборная играла два спаренных матча дома. Я как администратор всегда приходил на стадион заранее — форму приготовить, мячишки проверить. Приезжают помощники Романцева — Тарханов и Павлов. Говорят: «Ребята после прошлой игры жаловались на жёсткое поле. Сегодня поливали газон?» «Да, — отвечаю, — своими глазами видел». Они пошли смотреть поле. Подошли к поливальщику: «Иваныч, а можно ещё полить поле?» Тот разводит руками: «Не-е, весь лимит воды использовал». Павлов тогда ко мне нарочито громко обратился: «Григорьич, а у нас найдётся бутылочка для мужчины?» Я предложил: «Так, может, три дать?» Мужик тут же загорелся: «Да я за три бутылки вам всю Москву-реку сюда перевезу!» Вот такое было отношение к национальной сборной. А Черкизово тогда ассоциировалось не столько с футболом, сколько с рынком, тем самым Черкизоном.

После «Сьона» у нас был ужин с судьями, инспектором. Они сами недоумевали, как такое могло произойти: «Сергей, ты извини, мы не виноваты». Какие к ним претензии? Тут вопрос к швейцарцам: почему заранее не обозначили свои претензии, а дотянули до последнего? Наверное, всё-таки не случайно…

Источник: Фото из личного архива Сергея Хусаинова

История на этом не закончилась. По возвращении домой «Сьон» подал официальный протест в УЕФА, настаивая на «технаре» для «Спартака». По подсчётам скрупулёзных швейцарцев, ворота на «Локомотиве» оказались на десяток сантиметров ниже стандартных 2,44 м.

Европейский футбольный союз жалобу принял и по-землячески (от Сьона до Ньона всего 140 километров) удовлетворил. Правда, частично — аннулировал результат московского матча и назначил переигровку.

На следующий день «Спорт-экспресс» вышел с кричащей шапкой «Россию снова унизили» на первой полосе, а спартаковцы — устами главного тренера, гендиректора, игроков — обвинили соперника в спланированной провокации.

«Мы всё время сталкивались с притеснениями со стороны Запада»

Валерий Кечинов в тех памятных матчах был в ударе — забил швейцарцам в двух из трёх матчей, отдал голевой пас. Вспоминаем с ним осень 1997-го.

— После «Кошице» у «Спартака» по умолчанию должен был быть сумасшедший настрой на соперников по Кубку УЕФА?

— Вы знаете, у нас в то время на каждую игру был один и тот же настрой. Не имело значения, матч чемпионата России с «Тюменью» или квалификация Лиги чемпионов. С «Кошице» просто несчастный случай произошёл: во втором матче создали столько моментов, что на три игры хватило бы, а закончили 0:0. Штанги, перекладины — чего там только не было! Ну и вратарь тащил мёртвые мячи.

— После первого московского матча со «Сьоном» спартаковцы говорили про провокацию. И сейчас так считаете?

— Ну конечно, всё было специально, намеренно так сделано. Они изначально знали, что с воротами есть проблема, но не сообщили об этом заранее, а подождали, какой будет результат. И только после матча начали интриги плести. Неспортивное поведение. Не по-мужски поступили.

— Протест швейцарцев сильно разозлил?

— Конечно, однозначно. Мы все были возмущены. Условия-то для двух команд одинаковые были. Если уж вы измерили эти ворота, так предложите не играть, пока всё в порядок не приведут. Нас почему ещё эта ситуация разозлила — у «Спартака» очень напряжённый график был. Мы боролись за чемпионство с «Ротором» и «Динамо». Игры шли через два дня на третий, и нам эта переигровка совершенно некстати была. Поэтому все настроены были показать, что эта команда из себя представляет. Романцеву даже говорить ничего не нужно было. Он слышал наши разговоры, видел наши глаза и всё понимал. Болельщики тоже прониклись этими настроениями. Мы всё время сталкивались с притеснениями со стороны Запада. Судейские ошибки, околофутбольные моменты — всё было против нас. Это раздражало. Мы не понимали, почему это происходит. Простые люди, болельщики всё это тоже чувствовали. Поэтому проявили солидарность и пришли поддержать. На переигровку собрался полный стадион, и мы просто не могли не разорвать «Сьон».

На этот раз злой и сверхмотивированный «Спартак», подзадориваемый 30 тысячами соотечественников, разнёс соперника без вариантов. Мячи в ворота швейцарцев начали влетать уже с пятой минуты, а всего их набралось полдесятка, причём все — разного авторства: Бузникин, Титов и Кечинов забили до перерыва, Тихонов и Ромащенко — после. Один гол гостей при 4:0 общей картины не изменил.

Эффектнее всех выступил Кечинов — тешкентский виртуоз специализировался на произведениях футбольного искусства. «Это гол-шедевр», — восторгался комментатор Перетурин. Одним замахом Кечинов усадил на зад защитника, вторым — вратаря и только после этого отправил мяч в сетку. Гол в мемориз.

«Действительно, неплохой получился гол, — соглашается Кечинов. — В пятёрку самых памятных точно входит. По красоте на первое место поставил бы гол сборной Германии, а по важности — “Ротору” в фактически “золотом” матче».

До конца 1997 года красно-белые благополучно прошли ещё два еврокубковых барьера — в лице испанского «Вальядолида» и немецкого «Карлсруэ», а новый 1998-й открыли знаменитой победой над «Аяксом». Даже с «Интером» в полуфинале спартаковцы бились достойно. После быстрого гола Тихонова в ответке полчаса сохраняли выигрышную для себя ничью по сумме двух матчей. Но потом включился Роналдо и своим дублем на болотистом, коричневом поле стадиона «Динамо» вывел итальянцев в финал. Его «Интер» тоже выиграл — 3:0 у соотечественников у «Лацио».