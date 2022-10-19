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16:31 (мск), источник: Sports.Ru

Суперлигу планируют запустить в сезоне-2024/25

Суперлигу планируют запустить в течение двух-трех лет. Об этом заявил новый генеральный директор проекта Бернд Райхарт.

Реал
Барселона
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По его словам, он видит «правдоподобной» перспективу со стартом нового турнира в сезоне-2024/25.

На сегодняшний день только «Реал», «Барселона» и «Ювентус» из 12 клубов-основателей по-прежнему активно поддерживают запуск Суперлиги.

В начале октября появилась информация, что основатели проекта обсудят с европейскими клубами новый формат турнира.

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