Суперлигу планируют запустить в сезоне-2024/25

По его словам, он видит «правдоподобной» перспективу со стартом нового турнира в сезоне-2024/25.

На сегодняшний день только «Реал», «Барселона» и «Ювентус» из 12 клубов-основателей по-прежнему активно поддерживают запуск Суперлиги.