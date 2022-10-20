«Арсенал» обыграл ПСВ. Матч Лиги Европы переносили из-за организации похорон Елизаветы II

Встреча, которая должна была состояться 15 сентября, была перенесена из-за ограничений ресурсов полиции и организационными проблемами перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II.

В группе А «Арсенал» набрал 12 очков и закрепился на первом месте. ПСВ с 7 очками остался на второй строчке.