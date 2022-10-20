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22:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» обыграл ПСВ. Матч Лиги Европы переносили из-за организации похорон Елизаветы II

«Арсенал» дома обыграл ПСВ в перенесенном матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:0.

Арсенал
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Источник: Спорт-Экспресс

В составе «канониров» на 71-й минуте забил Гранит Джака.

Встреча, которая должна была состояться 15 сентября, была перенесена из-за ограничений ресурсов полиции и организационными проблемами перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II.

В группе А «Арсенал» набрал 12 очков и закрепился на первом месте. ПСВ с 7 очками остался на второй строчке.

В следующем матче ПСВ примет «Арсенал» 27 октября.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 0:0
ПСВ
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