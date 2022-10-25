«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Главная интрига этой встречи — возвращение Холанда в Дортмунд. Норвежец забил 86 голов в 89 матчах за «Боруссию», а теперь идет по рекордному графику в Англии: 22 мяча в 15 играх. Пока остановить норвежца получилось только у «Ливерпуля». В домашнем матче с «Боруссией» Холанд забил победный гол в фирменном прыжке. «Манчестер Сити» пробует разные варианты в атаке. С «Брайтоном», например, сработал вынос от вратаря на Эрлинга. Еще одно мощное оружие — подачи с угловых и штрафных. Да и в позиционной атаке Холанд умеет найти свободное пространство у чужих ворот, отклеиваясь от защитников. При этом он по-прежнему хорош в быстрых отрывах. В голевом настрое норвежца перед 80-тысячными трибунами в Дортмунде можно даже не сомневаться.

А вот у «Боруссии» есть проблема с атакой. Форвард Аллер, подписанный на замену Холанда, лечится, Ройс уже не так хорош, в итоге вся надежда на молодежь. В прошлом туре дортмундцы отгрузили 5 мячей «Штутгарту», до этого у них было 13 голов в 10 турах. Четыре мяча из этих 5 как раз организовали Беллингем (19 лет), Рейна (19 лет) и Мукоко (17 лет). Первому уже пророчат возвращение в Англию за большие деньги. Джуд как раз отличился на «Этихад Стэдиум», наверняка постарается забить и сегодня. Но молодым футболистам, как известно, свойственна нестабильность. Так что многого от Дортмунда в этом сезоне ждать не стоит.

На что ставить

Турнирный расклад таков, что «Сити» (10 очков) устроит и ничья, тогда англичане займут первое место в группе. «Боруссия» с 7 очками может выйти в плей-офф ЛЧ еще до матча — если «Севилья» и «Копенгаген» (по 2 очка) сыграют вничью в ранней вечерней встрече. Гвардиола известен своими причудами в топ-матчах, недавно его эксперименты с тактикой не удались с «Ливерпулем». Но тут он вряд ли будет что-то изобретать. У «Ман Сити» возникают проблемы, если соперник начинает его активно прессинговать, однако тут как раз могут сработать забросы на Холанда — от возрастного Хуммельса он убежит в два счета. Так что хоть мотивация гостей играть на победу и вызывает некоторые сомнения, мимо ставки победа «Манчестер Сити» с форой −1 за 2.02 в БК Olimpbet, сложно пройти. Тем более с таким заряженным Холандом.

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