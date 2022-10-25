Хави рассказал о целях «Барселоны» в случае вылета из Лиги чемпионов

В среду «Барселона» примет мюнхенскую «Баварию» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Перед этим миланский «Интер» сыграет с чешской «Викторией». В случае победы итальянской команды «сине-гранатовые» досрочно потеряют шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

«Изучали ли соперников по Лиге Европы? Нет, это возможно, но не сейчас. Завтра мы выйдем на матч, а перед этим все вместе посмотрим игру в раздевалке. Если в конце концов нам придется отправиться в Лигу Европы, мы выйдем и будем драться как львы, чтобы ее выиграть, но посмотрим, что произойдет завтра», — цитирует Хави Mundo Deportivo.