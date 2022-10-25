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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хави рассказал о целях «Барселоны» в случае вылета из Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» будут сражаться как львы и постараются выиграть Лигу Европы, если вылетят из Лиги чемпионов, заявил главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

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Источник: Reuters

В среду «Барселона» примет мюнхенскую «Баварию» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Перед этим миланский «Интер» сыграет с чешской «Викторией». В случае победы итальянской команды «сине-гранатовые» досрочно потеряют шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

«Изучали ли соперников по Лиге Европы? Нет, это возможно, но не сейчас. Завтра мы выйдем на матч, а перед этим все вместе посмотрим игру в раздевалке. Если в конце концов нам придется отправиться в Лигу Европы, мы выйдем и будем драться как львы, чтобы ее выиграть, но посмотрим, что произойдет завтра», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

«Мы мотивированы на матч с “Баварией”, чтобы доказать, что можем с ними конкурировать. Мы были очень хороши в первом матче в Мюнхене (2:0 в пользу “Баварии”), и теперь нам нужно продемонстрировать игру и результат. Это будет напряженный матч. Мы должны сравняться с ними по игре и показать, что мы можем составить им конкуренцию», — добавил Хави.

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