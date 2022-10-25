Футболисты «Челси» победили «Зальцбург» и досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе английского клуба отметились Матео Ковачич (23-я минута) и Кай Хаверц (64), у австрийской команды отличился Чиквубуйке Адаму (49).

«Челси» и «Зальцбург» выступают в группе Е вместе с итальянским «Миланом» и хорватским «Динамо» из Загреба. Лондонский клуб одержал третью победу в группе и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее досрочный выход себе обеспечили итальянский «Наполи», испанский «Реал», английский «Манчестер Сити», бельгийский «Брюгге» и германская «Бавария».

«Челси» идет лидером квартета, набрав 10 очков в 5 матчах, вторым идет «Зальцбург» (6 очков; 5 матчей), третьим — «Милан» (4; 4), четвертым — «Динамо» из Загреба (4; 4). В следующем туре «Челси» примет «Динамо» 2 ноября, «Зальцбург» в этот же день на выезде сыграет с «Миланом».

В матче группы G «Севилья» победила датский «Копенгаген» (3:0). Испанский клуб одержал первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и занимает третье место в турнирной таблице квартета (5; 5), «Копенгаген» идет на четвертой строчке (2; 5). Лидером является английский «Манчестер Сити» (10; 4), второе место занимает германская «Боруссия» из Дортмунда (7; 4).

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Клубы, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы.