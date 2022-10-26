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Селтик
Шахтер
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25.10
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Реал
32
25.10
Боруссия Д
Манчестер Сити
00
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ПСЖ
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25.10
Бенфика
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25.10
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00:08 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 25 октября. Итальянский «Ювентус» со счетом 3:4 проиграл португальской «Бенфике» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла во вторник в Лиссабоне.

Бенфика
Ювентус
ПСЖ
Маккаби ХайфаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Антониу Силва (17-я минута), Жоау Мариу (28, с пенальти) и Рафа Силва (35, 50). У проигравших отличились Мойзе Кин (21), Аркадиуш Милик (77) и Уэстон Маккенни (79).

В другом матче группы Н французский ПСЖ дома со счетом 7:2 обыграл израильский «Маккаби» из Хайфы. В турнирной таблице ПСЖ занимает первое место (11 очков), далее идут «Бенфика» (11), «Ювентус» (3) и «Маккаби» (3). ПСЖ и «Бенфика» гарантировали выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Команда, занявшая третье место, выйдет в плей-офф Лиги Европы.

«Ювентус» впервые с сезона-2013/14 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В 2015 и 2017 годах команда выходила в финал турнира. Туринцы дважды становились победителями самого престижного клубного турнира Европы (1985, 1996).

В заключительном туре «Ювентус» примет ПСЖ, «Бенфика» в гостях сыграет с «Маккаби». Встречи пройдут 2 ноября.

Бенфика
4:3
Первый тайм: 3:1
Ювентус
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