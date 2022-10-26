«Ювентус» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В составе победителей забитыми мячами отметились Антониу Силва (17-я минута), Жоау Мариу (28, с пенальти) и Рафа Силва (35, 50). У проигравших отличились Мойзе Кин (21), Аркадиуш Милик (77) и Уэстон Маккенни (79).

В другом матче группы Н французский ПСЖ дома со счетом 7:2 обыграл израильский «Маккаби» из Хайфы. В турнирной таблице ПСЖ занимает первое место (11 очков), далее идут «Бенфика» (11), «Ювентус» (3) и «Маккаби» (3). ПСЖ и «Бенфика» гарантировали выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Команда, занявшая третье место, выйдет в плей-офф Лиги Европы.

«Ювентус» впервые с сезона-2013/14 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В 2015 и 2017 годах команда выходила в финал турнира. Туринцы дважды становились победителями самого престижного клубного турнира Европы (1985, 1996).