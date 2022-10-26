«ПСЖ», «Бенфика» и «Боруссия» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 Группа H, 25.10.2022, 22:00 Бенфика 4 Ювентус 3

В следующей стадии точно примут участие «Бенфика» и «ПСЖ», выступающие в группе H, а также дортмундская «Боруссия», которая играет в квартете G.

После пяти игр турнирную таблицу группы H возглавляет «ПСЖ» (11), на второй строчке располагается «Бенфика» (11). «Маккаби» с тремя очками занимает третье место в квартете, «Ювентус» (3) — замыкает таблицу. Таким образом, в следующем туре решится, кто выйдет в плей-офф турнира с первого места, а кто — со второго.