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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Безумие в Париже. «Бенфика» унизила «Ювентус». «Реал» проиграл в Лейпциге

Большинство состоявшихся во вторник матчей 5-го тура Лиги чемпионов получились яркими.

ПСЖ
Маккаби Хайфа
Бенфика
Ювентус
Реал
РБ Лейпциг
Селтик
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Источник: Reuters

Шоу на «Парк де Пренс»

Группа H

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа H, 25.10.2022, 22:00

ПСЖ7Маккаби Хайфа2

Фанаты «Маккаби» прилично пошумели на парижских улицах, а израильское файер-шоу привело к небольшой задержке игры на первых минутах, однако команда из Хайфы оказалась гостем на чужом празднике. Или даже на шоу, которое в процессе завоевания путевки в плей-офф устроили звезды «ПСЖ».

Начало положил удар «шведой» в исполнении Месси — первого футболиста из лиг топ-5, у которого в этом сезоне не менее десяти голов и результативных передач. Потом в дальний угол закрутил мяч Мбаппе, причем по ходу атаки Неймар исполнил пас рабоной. И уже сам бразилец отличился благодаря Месси, после чего немного расслабившиеся хозяева позволили «Маккаби» порадоваться результативному розыгрышу штрафного.

Защитник гостей Сек, конечно, навсегда запомнит свой парижский дубль, но как быть с непосредственными обязанностями и с уничтожением обороны израильтян?! Только что сделаешь против поймавшего кураж Месси, который исполнил еще один шедевр и показал, что к ЧМ-2022 он подходит в блестящей форме. Да и Неймар с Мбаппе к ней близки.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа H, 25.10.2022, 22:00

Бенфика4Ювентус3

«Бенфика» с этом сезоне гораздо мощнее «Ювентуса», и нет смысла напирать на то, что виновником первого гола стал никогда не игравший на подобном уровне защитник Гатти. Тем более, после розыгрыша углового итальянца поставил в тупик 18-летний коллега по амплуа Антониу Силва, еще в августе пыливший во второй команде «орлов».

Ответный же гол туринцев, засчитанный после вмешательства ВАР, мотивировал опытных футболистов «Бенфики» и персонально Жоау Мариу. Бывший полузащитник «Локомотива», как и в Турине в первом круге, безупречно исполнил пенальти, и отдал пас под эффектный удар пяткой Рафе Силве. На этом фоне «Старая синьора» смотрелась беспомощно, впервые в своей истории в главном еврокубке пропустив три мяча к перерыву.

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И это в матче, где гостям нужна была только победа! Но как ее одержать, если при тактике с тройкой центральных защитников допускаются такие дикие провалы, как в случае со вторым голом Рафы Силвы? «Бенфика» же никогда не демонстрировала такую результативность во встречах с итальянцами, при этом не реализовав еще минимум два-три отличных шанса. Да, «бьянконери» устроили в концовке погоню, только туринский поезд отправляется в Лигу Европы. Если, конечно, команда Массимилиано Аллегри не сядет в лужу в последнем туре и вообще не останется в тупике.

Группа НИВНПМО
1. ПСЖ532014-611
2. Бенфика532010-611
3. Ювентус51048-113
4. Маккаби Х51046-153

2 ноября. Ювентус — ПСЖ, Маккаби Х — Бенфика.

Сенсация в Германии

Группа F

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа F, 25.10.2022, 22:00

РБ Лейпциг3Реал2

«Реал» без Бензема, Модрича и Вальверде столкнулся с максимально мотивированным соперником. «Лейпциг» агрессивно действовал с первых минут и заслуженно повел в счете, когда Гвардиол успел на добивание после сейва Куртуа. И главное, что «быки» не думали сбрасывать обороты, а вслед за первым голом последовал второй — после выстрела Нкунку. И это поразительно, ведь прошлый раз мадридцы пропускали два мяча в апрельском полуфинале с «Манчестер Сити»!

Тогда, кстати, команда Карло Анчелотти хотя и уступила, но устроила веселую игру в догонялки (3:4). Сейчас об этом напомнил сокративший отставание в концовке первого тайма Винисиус Жуниор. Только Вернер добил лучшую команду Европы, которая все-таки уязвима и потерпела первое поражение в нынешнем сезоне. Но все же «Реал» — в плей-офф.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа F, 25.10.2022, 22:00

Селтик1Шахтер1

У «Селтика» проблемы с домашними матчами в Лиге чемпионов.

Желания и напора — море, результата — нет. А чтобы уйти с последнего места требовалась только победа.

Ее, казалось, приблизил открывший счет Якумакис, однако в начале второго тайма главный талант «Шахтера» Мудрик вогнал мяч под перекладину, по пути к штрафной с поразительной легкостью уйдя от двух шотландских защитников.

Но как после паса Мудрика промахнулся по пустым ворота его одноклубник? Из-за этого интрига сохранялась до финального свистка, после которого стало ясно — весной в Глазго еврокубков не будет.

Группа F
ИВ
Н
П
М
О
1. Реал
5
3
1
1
10-5
10
2. РБ Лейпциг53029-99
3. Шахтер51318-66
4. Селтик50233-102

2 ноября. Реал — Селтик, Шахтер — РБ Лейпциг.

Дальнобойный «Челси» и мощный «Милан»

Группа Е

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа E, 25.10.2022, 19:45

Зальцбург1Челси2

К перерыву казалось, что очень талантливый «Зальцбург» слишком молод, чтобы создать серьезные проблемы «Челси». Да, австрийцы сыграли вничью на «Стэмфорд Бридж», однако это была премьера Грэма Поттера, и с тех пор синие набрали ход. Если бы не голкипер Кен, спасавший даже в случае с выходом Обамеянга один на один, во вторник фаворит мог все решить в первом тайме.

Однако цели достиг только удар Ковачича, который с линии штрафной запустил мяч в верхний угол. Этого, как выяснилось, было мало — вторая половина встречи началась с гола Адаму, передачу на которого не просчитал снова игравший в тройке центральных защитников Кукурелья. Правда, практически сразу игроку «Зальцбурга» пришлось выносить мяч с линии пустых ворот, а дальние удары лондонцев стали их грозным оружием.

Хаверц забил даже более эффектно, чем Ковачич — удар немца обеспечил лондонцам место в плей-офф. Еще одно достижение вечера принадлежат Поттеру, который прошел без поражений девять первых матчей на посту главного тренера «Челси». Прошлый раз английскому специалисту это удавалось аж в сезоне-1906/07 (!), когда синих возглавлял Уильям Льюис.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа E, 25.10.2022, 22:00

Динамо З0Милан4

Не менее интригующим с турнирной точки зрения казался и матч в Загребе, однако «Милан» беспощадно убил интригу.

Даже нашелся неожиданный герой в лице Габбиа, эффектно нырнувшего под подачу Тонали со штрафного.

А во втором тайме все было сделано на классе. Соло Рафаэла Леау, пас пяткой от Ребича сбитому в штрафной Тонали и пенальти от Жиру, а потом финальный штрих в виде автогола.

«Россонери» не забивали так много в ЛЧ уже семнадцать лет.

Осталось, как в те славные годы через неделю выйти в плей-офф.

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Группа Е
И
В
Н
П
М
О
1. Челси
5
3
1
1
8-3
10
2. Милан52128-77
3. Зальцбург51315-56
4. Динамо З51133-94

2 ноября. Челси — Динамо З, Милан — Зальцбург.

У «Севильи» будет евровесна

Группа G

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа G, 25.10.2022, 19:45

Севилья3Копенгаген0

В наименее статусном матче вторника разыгрывались гарантированная утешительная путевка в плей-офф Лиги Европы, а также возможность сохранить шансы в последнем туре вскочить в последний вагон уходящего поезда и все же подняться на второе место.

Итоговая победа «Севильи» оказалась ожидаемой, однако крупный счет, мягко говоря, обманчив.

При счете 0:0 ворота хозяев спасла штанга, а при 1:0 — перекладина.

И только после фирменного обводящего удара не забивавшего в Лиге чемпионов два года Иско датчане выбросили белый флаг.

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити» — 0:0. Обзор — здесь.

Группа G
И
В
Н
П
М
О
1. Манчестер Сити
5
3
2
0
11-1
11
2. Боруссия Д
5
2
2
1
9-4
8
3. Севилья51225-95
4. Копенгаген50230-112

2 ноября. Манчестер Сити — Севилья, Копенгаген — Боруссия Д.

Статистика дня

1-й раз в истории «Реал» пропустил два мяча в Лиге чемпионов к 18-й минуте.

3 пенальти исполнил в этом сезоне полузащитник «Манчестер Сити» Махрез, а реализовал только один, оба промаха допустив в ЛЧ.

16 лет и 344 дня самому юному игроку в истории главного еврокубка — нападающему «Копенгагена» Барджи.

23 гола забил в ЛЧ дальними ударами Месси, превзойдя достижение Криштиану Роналду.

Автор: Андрей Кузичев

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