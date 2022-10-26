Нападающий «Шахтёра» не смог забить гол в пустые ворота с нескольких метров

На 71-й минуте полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик прорвался по левому флангу, опередив всех соперников, и сделал передачу на нападающего Даниила Сикана. Форвард оказался в одиночестве перед пустым створом ворот, но не смог подстроиться под мяч и пробил мимо, не попав даже в штангу. Момент произошёл при ничейном счёте (1:1), Сикан упустил возможность вывести команду вперёд. Счёт матча остался тем же.