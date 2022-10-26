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13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Шахтёра» не смог забить гол в пустые ворота с нескольких метров

Во время матча донецкого «Шахтёра» и шотландского «Селтика», который проходил вчера, 25 октября, нападающий украинской команды Даниил Сикан не смог реализовать опасный момент.

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Источник: Reuters

На 71-й минуте полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик прорвался по левому флангу, опередив всех соперников, и сделал передачу на нападающего Даниила Сикана. Форвард оказался в одиночестве перед пустым створом ворот, но не смог подстроиться под мяч и пробил мимо, не попав даже в штангу. Момент произошёл при ничейном счёте (1:1), Сикан упустил возможность вывести команду вперёд. Счёт матча остался тем же.

«Шахтёр» занимает третье место в группе с «Селтиком», мадридским «Реалом» и «РБ Лейпциг», набрав шесть очков после пяти туров. Украинская команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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