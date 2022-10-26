«Ювентус» не уволит Аллегри, несмотря на невыход в плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, после поражения от «Бенфики» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ситуация вокруг 55-летнего тренера не изменилась. На данный момент «Ювентус» не собирается увольнять Аллегри.

Президент «Юве» Андреа Аньелли подтвердил, что хочет продолжить сотрудничество с Аллегри. Срок действующего контракта Массимилиано с клубом рассчитан до июня 2025 года.

Вчера «Ювентус» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов — такое с клубом случилось впервые с сезона-2013/14. 1 победа и 4 поражения в 5 матчах группы — худший результат «Ювентуса» в истории турнира.