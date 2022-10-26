Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Порту
Футбол. Еврокубки
19:45
Интер
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Марсель
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
25.10
Динамо З
Милан
04
25.10
Селтик
Шахтер
11
25.10
РБ Лейпциг
Реал
32
25.10
Боруссия Д
Манчестер Сити
00
25.10
ПСЖ
Маккаби Хайфа
72
25.10
Бенфика
Ювентус
43
25.10
Зальцбург
Челси
12
25.10
Севилья
Копенгаген
30
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
12:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Ювентус» не уволит Аллегри, несмотря на невыход в плей-офф Лиги чемпионов

«Ювентус» доверяет Массимилиано Аллегри, несмотря на невыход в плей-офф Лиги чемпионов.

ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, после поражения от «Бенфики» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ситуация вокруг 55-летнего тренера не изменилась. На данный момент «Ювентус» не собирается увольнять Аллегри.

Президент «Юве» Андреа Аньелли подтвердил, что хочет продолжить сотрудничество с Аллегри. Срок действующего контракта Массимилиано с клубом рассчитан до июня 2025 года.

Вчера «Ювентус» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов — такое с клубом случилось впервые с сезона-2013/14. 1 победа и 4 поражения в 5 матчах группы — худший результат «Ювентуса» в истории турнира.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Юве» сыграет с «ПСЖ».

Читайте также
Бенфика
4:3
Первый тайм: 3:1
Ювентус
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь