Тен Хаг: Роналду? Никаких проблем. Мы решили все вопросы, он вернулся в состав

«Никаких проблем. Я думаю, что мы всё обсудили и решили все вопросы, он пропустил одну игру и вернулся в состав, ничего необычного. Мы больше не будем комментировать эту ситуацию, потому что мы обсудили все вопросы и должны сосредоточиться на завтрашней игре (с “Шерифом” в Лиге Европы. — Прим. “Чемпионата”), у нас важный матч, потому что мы хотим занять первое место в группе.



Мне больше не нужно обсуждать с ним что-то, всё уже сделано, он вернулся. Важно, чтобы он сосредоточился на игре и был вовлечён», — приводит слова Тен Хага с пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с «Шерифом» The Sun.