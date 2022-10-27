Глеб назвал провалом вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов.
Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов.
Сине-гранатовые лишилась шансов на выход из группы второй сезон подряд после того, как «Интер» одержал победу над «Викторией Пльзень» (4:0).
«Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет еще унизительнее. “Барселона” — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им. Сейчас идет смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственности. Пытаются играть так, как играли раньше, в “тики-таки”, держать мяч, но нет последней завершающей стадии. Не пользуются преимуществом нападающего Левандовски, он высокий игрок, может играть в штрафной площади. Нужно время команде», — сказал Глеб Metaratings.ru.