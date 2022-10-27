Глеб назвал провалом вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов

«Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет еще унизительнее. “Барселона” — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им. Сейчас идет смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственности. Пытаются играть так, как играли раньше, в “тики-таки”, держать мяч, но нет последней завершающей стадии. Не пользуются преимуществом нападающего Левандовски, он высокий игрок, может играть в штрафной площади. Нужно время команде», — сказал Глеб Metaratings.ru.