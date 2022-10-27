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Байер
22
26.10
Барселона
Бавария
03
26.10
Тоттенхэм Хотспур
Спортинг
11
26.10
Айнтрахт Ф
Марсель
21
26.10
Брюгге
Порту
04
26.10
Интер
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00:05 (мск), источник: Sport24

Глеб назвал провалом вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов.

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Сине-гранатовые лишилась шансов на выход из группы второй сезон подряд после того, как «Интер» одержал победу над «Викторией Пльзень» (4:0).

«Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет еще унизительнее. “Барселона” — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им. Сейчас идет смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственности. Пытаются играть так, как играли раньше, в “тики-таки”, держать мяч, но нет последней завершающей стадии. Не пользуются преимуществом нападающего Левандовски, он высокий игрок, может играть в штрафной площади. Нужно время команде», — сказал Глеб Metaratings.ru.

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