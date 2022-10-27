«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (42-я минута), Дарвин Нуньес (49) и Харви Эллиотт (52).

«Ливерпуль» одержал четвертую победу в турнире и с 12 очками занимает второе место в группе А. В другом матче квартета итальянский «Наполи» со счетом 3:0 обыграл шотландский клуб «Рейнджерс». Неаполитанцы с 15 очками возглавляют таблицу группы. На третьем месте идет «Аякс» (3 очка), на четвертом — «Рейнджерс» (0).

В заключительном туре «Ливерпуль» примет «Наполи», «Аякс» на выезде сыграет с «Рейнджерс».

«Порту» вышел в плей-офф благодаря осечке «Атлетико»

Выход в плей-офф Лиги чемпионов обеспечил себе и «Порту». В матче пятого тура группы В португальская команда разгромила бельгийский «Брюгге» со счетом 4:0. В другой встрече испанский «Атлетико» сыграл вничью с германским «Байером» (2:2). Первое место в квартете занимает «Брюгге» (10 очков), далее идут «Порту» (9), «Атлетико» (5) и «Байер» (4).

В группе С выход в плей-офф ранее обеспечили германская «Бавария» и итальянский «Интер». В пятом туре «Интер» обыграл чешскую «Виторию» (4:0), а «Бавария» оказалась сильнее испанской «Барселоны» (3:0). Первое место занимает «Бавария» (15 очков), далее располагаются «Интер» (10), «Барселона» (4), и «Виктория» (0).

В группе D английский «Тоттенхэм» сыграл вничью с португальским «Спортингом» (1:1), германский «Антрахт» победил французский «Марсель» (2:1). «Тоттенхэм» возглавляет квартет (8 очков), далее идут «Спортинг» (7), «Айнтрахт» (7) и «Марсель» (6).

Таким образом, выход в ⅛ финала на данный момент себе обеспечили «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия» из Дортмунда, ПСЖ и «Бенфика».