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26.10
Аякс
Ливерпуль
03
26.10
Атлетико
Байер
22
26.10
Барселона
Бавария
03
26.10
Тоттенхэм Хотспур
Спортинг
11
26.10
Айнтрахт Ф
Марсель
21
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Брюгге
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00:03 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 26 октября. Английский «Ливерпуль» на выезде обыграл нидерландский «Аякс» со счетом 3:0 и гарантировал себе участие в плей-офф футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду.

Аякс
Ливерпуль
Наполи
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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (42-я минута), Дарвин Нуньес (49) и Харви Эллиотт (52).

«Ливерпуль» одержал четвертую победу в турнире и с 12 очками занимает второе место в группе А. В другом матче квартета итальянский «Наполи» со счетом 3:0 обыграл шотландский клуб «Рейнджерс». Неаполитанцы с 15 очками возглавляют таблицу группы. На третьем месте идет «Аякс» (3 очка), на четвертом — «Рейнджерс» (0).

В заключительном туре «Ливерпуль» примет «Наполи», «Аякс» на выезде сыграет с «Рейнджерс».

«Порту» вышел в плей-офф благодаря осечке «Атлетико»

Выход в плей-офф Лиги чемпионов обеспечил себе и «Порту». В матче пятого тура группы В португальская команда разгромила бельгийский «Брюгге» со счетом 4:0. В другой встрече испанский «Атлетико» сыграл вничью с германским «Байером» (2:2). Первое место в квартете занимает «Брюгге» (10 очков), далее идут «Порту» (9), «Атлетико» (5) и «Байер» (4).

В группе С выход в плей-офф ранее обеспечили германская «Бавария» и итальянский «Интер». В пятом туре «Интер» обыграл чешскую «Виторию» (4:0), а «Бавария» оказалась сильнее испанской «Барселоны» (3:0). Первое место занимает «Бавария» (15 очков), далее располагаются «Интер» (10), «Барселона» (4), и «Виктория» (0).

В группе D английский «Тоттенхэм» сыграл вничью с португальским «Спортингом» (1:1), германский «Антрахт» победил французский «Марсель» (2:1). «Тоттенхэм» возглавляет квартет (8 очков), далее идут «Спортинг» (7), «Айнтрахт» (7) и «Марсель» (6).

Таким образом, выход в ⅛ финала на данный момент себе обеспечили «Наполи», «Ливерпуль», «Брюгге», «Порту», «Бавария», «Интер», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия» из Дортмунда, ПСЖ и «Бенфика».

Плей-офф Лиги чемпионов начнется 14 февраля 2023 года. Финал состоится 10 июня в Стамбуле. 2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Аякс
0:3
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
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