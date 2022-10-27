Кошмарная статистика «Барселоны» в ЛЧ: за 10 лет проиграли «Баварии» 8 из 9 матчей. Позор продолжается

Матч «Барселоны» и «Баварии» по умолчанию стал главной вывеской среды в Лиге чемпионов. Но, к сожалению, турнирные интриги в нем почти отсутствовали — мюнхенцы уже обеспечили выход в плей-офф, а каталонцы после победы «Интера» над чешской «Викторией» (4:0) потеряли шансы в главном еврокубке.

Чем тогда интересна эта встреча? Важна она была в первую очередь для потерявшей темп «Барселоны». Сине-гранатовый клуб привлекает к себе внимание своей перестройкой и наличием множества интересных молодых футболистов в составе — но стабильностью тут пока и не пахнет. Именно с сентябрьского поражения от «Баварии» для «Барсы» началась черная полоса: поражение и ничья с «Интером» закрыли возможность выхода из группы, а сразу после них подоспело фиаско против «Реала» в класико. После серии провалов команда Хави отыгралась в ла лиге — оформила разгромы «Вильярреала» и «Атлетика», но для полноценной реабилитации это кажется недостаточным. Нынешней «Барселоне» все еще предстоит доказать, что она может на равных играть с лучшими на континенте.

Накопился и исторический контекст — «Барселона» за последние 10 лет неприлично много уступала «Баварии». Зачастую — позорно. Началось все после ухода Хосепа Гвардиолы. В 2013-м при Тито Виланове каталонцы получили от гранда из Мюнхена 0:4 и 0:3 в полуфинале Лиги чемпионов. Что унизительно для коллектива, не так давно бравшего трофей. Спустя два года каталонцы взяли реванш — 3:0 с роскошным дублем Месси (правда, в ответке случились 2:3 в пользу немцев). После этого сине-гранатовых ждали сплошные разочарования: 2:8 в четвертьфинале-2020, дважды по 0:3 на групповой стадии-2021. В конечном счете ко второму кругу группы-2022 «Барселона» проиграла «Баварии» в 7 из 8 последних встреч.

«В Мюнхене нам не повезло, но сейчас “Барса” хочет показать, что тогда мы были лучше “Баварии”. Хотим показать, что находимся на уровне топ-команд», — настроения Хави перед матчем можно охарактеризовать как реваншистские. Испанец продолжает поиски наилучшей конфигурации — на этот раз попробовал Маркоса Алонсо в качестве центрального защитника, а Педри в роли левого нападающего.

Юлиан Нагельсманн же позволил себе оставить на скамейке Томаса Мюллера. «Бавария» вышла в расстановке 4−2−3−1 с контролирующей парой Киммих — Горецка в центре поля и с незабвенным Шупо-Мотингом на острие атаки.

И почти сразу же стало понятно, что никакого исторического слома в этой игре не случится. Уже на 10-й минуте «Барселона» продемонстрировала фирменный провал в обороне и позволила Садио Мане открыть счет. Затем — еще несколько неплохих моментов у ворот тер Штегена и закономерный второй мяч, наказание от Шупо-Мотинга. Под конец тайма «Барса» чудом не пропустила от Мусиалы, а судья после просмотра ВАР отменил назначенный пенальти, но общая канва происходящего на поле не менялась.

Второй тайм не принес ничего нового. «Бавария» забила третий, отмененный из-за офсайда, хозяев же не хватило даже на это. 0:2 и 0:3 — результаты «Барсы» в противостояниях с Мюнхеном в этом году.

Впрочем, очередное поражение «Барселоны» от «Баварии» лишь сделало штрих эпохи еще более жирным. Каталонцы за последние 10 лет проиграли мюнхенскому гранду 8 из 9 матчей с общим счетом 7:28. Золотая эпоха Гвардиолы ушла бесследно, а всполох 2015 года — последний раз, когда в Лиге чемпионов «Барса» казалась великой. Способен ли изменить исторический тренд Хави? Пока ему это не удается, но, возможно, последует еще одна попытка.