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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сумасшедший вылет «Атлетико» — главная драма осени, Мхитарян положил начало разгрому, вратарь «Порту» пишет историю

Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Брюгге
Порту
Атлетико
Байер
Интер
Виктория Пл
Наполи
Рейнджерс
Аякс
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Спортинг
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Источник: AP 2022

Мадридский шок

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа B, 26.10.2022, 19:45

Брюгге0Порту4

Голкипер «Порту» Диогу Кошта — уже сейчас один из героев этой Лиги чемпионов. Если у кого-то на этот счет были сомнения после отраженных пенальти двух матчах с «Байером», то подвиги голкипера в Брюгге — что-то запредельное. И все из-за защитника Давида Кармо, который уже после выноса мяча из штрафной, лежа на газоне, пнул соперниками шипами в ногу.

Все усилия «драконов» могли пойти прахом, однако команду оставил в игре великолепный Кошта. Сначала он парировал 11-метровый от Ванакена, а когда ВАР усмотрел в действиях голкипера нарушение правил, остановил удар отправившегося к «точке» Ланга. Три сейва Кошты в одном розыгрыше — новый рекорд Лиги чемпионов!

В тот момент преимущество «Порту» было минимальным, и первый гол в ворота не пропускавшего 392 минуты Миньоле организовал Отавиу, перехвативший мяч в центре и отправивший Тареми к воротам. А после двойного конфуза уже гарантировавший себе место в плей-офф «Брюгге» развалился. Точнее, это произошло после ошибки защитника, которой воспользовался Эванилсон, и финальный отрезок превратился в избиение хозяев.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа B, 26.10.2022, 22:00

Атлетико2Байер2

Успех «Порту» не оставлял «Атлетико» выбора — мадридцам требовалась только победа. Вот только игроки атаки не только создавали моменты у ворот «Байера», но и «привозили» голы в свои. Потеря Гризманна на бровке обернулась эффектным ударом Диаби с острого угла, а авантюрная обводка Корреа — успехом Хадсона-Одои.

Все это в первом тайме нивелировало активность «матрасников», которым принес успех удививший Градецки ударом в ближний угол Феррейра-Карраско. Этот бельгиец, к финальному свистку проделавший путь от героев в антигерои, вел команду за собой, и в начале второго тайма именно он оттянул на себя внимание защитников и выкатил мяч под удар отлично вышедшему на замену Де Паулю.

Игра после этого шла на встречных курсах и с обилием ярких и эмоциональных моментов. В таких матчах «Атлетико» часто выигрывал на характере. Диего Симеоне даже приучил к этому, но, кажется, лучше бы все закончилось с финальным свистком. Меньше было бы нервов, однако в дело вступил ВАР, так как при подаче углового, на который примчался Облак, мяч попал в руку игрока «Байера».

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Таких подарков судьбы просто не бывает. А таких развязок мы точно не видели. К «точке» отправился тот, кто был лучшим, однако Градецки потащил удар Феррейры-Карраско, первое добивание Сауля пришлось в перекладину, а после второго мяч миновал ворота, попав в незадачливого пенальтиста! Это был шок. Причем равносильный для обеих команд, которым в заочном споре предстоит разыграть утешительный пропуск в Лигу Европы.

Группа В
И
В
Н
П
М
О
1. Брюгге
5
3
1
1
7-4
10
2. Порту
5
3
0
2
10-6
9
3. Атлетико51224-75
4. Байер51134-84

1 ноября. Байер — Брюгге, Порту — Атлетико.

Возвращение Лукаку

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа C, 26.10.2022, 19:45

Интер4Виктория Пл0

«Интер» сделал то, что и должен был — превратил в формальность начинавшуюся позже игру «Барселоны» и оформил пропуск в плей-офф. То есть, Симоне Индзаги второй год подряд делает то, что не удавалось Антонио Конте. А надежды каталонцев, которым обещал помочь давно болеющий за сине-гранатовых полузащитник «Виктории» Москера, были разбиты к перерыву.

Но, надо сказать, миланцам какое-то время пришлось помучиться, так как чрезмерное желание скорее мешало, чем помогало в завершающей стадии. Требовалось что-то необычное, и это предложили прорвавшийся до линии поля центральный защитник Бастони и Мхитарян, отправивший мяч в сетку нетипичным для себя ударом головой.

Мяч в этой атаке просто перелетел гренадера Джеко, однако боснийский ветеран все равно забил, удвоив счет с подачи Димарко. Ну, а праздник «Интера» продолжился в концовке, когда на поле под овацию трибун появился не игравший из-за травмы два месяца Лукаку. Бельгийцу дали всего несколько минут, однако он ударом «на бис» завершил разгром аутсайдера.

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«Барселона» — «Бавария» — 0:3. Обзор — здесь.

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Группа СИВНПМО
1. Бавария550016-215
2. Интер531110-510
3. Барселона51138-104
4. Виктория Пл50053-200

1 ноября. Бавария — Интер, Виктория Пл — Барселона.

Сын успешнее отца

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа A, 26.10.2022, 22:00

Наполи3Рейнджерс0

Лучано Спаллетти наконец-то дал отдохнуть Кварацхелии. И Хвича в компании другой звезды «Наполи» — Зелиньски — наблюдал, как южане спокойно разбираются с обороной соперника.

Лучше всего это удавалось Симеоне, который в этом сезоне воплотил мечту забить в Лиге чемпионов, и выступил гораздо успешнее своего знаменитого отца — Диего Симеоне.

Джованни, кстати, повторил достижение папы, став вторым аргентинцем, забившим четыре гола в своих четырех первых матчах в главном еврокубке.

У Симеоне-младшего мог быть и хет-трик, но «Рейнджерс» спас Макгрегор.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа A, 26.10.2022, 22:00

Аякс0Ливерпуль3

Для сохранения шансов на выход в плей-офф «Аяксу» требовалась победа в два мяча, но амстердамцы как начали игру с попадания Бергхайса в штангу, так и продолжали атаковать на холостых оборотах.

«Ливерпуль» же в первом тайме сделал результат на опыте. Благодаря тонкому пасу Хендерсона и чутью Салаха, который опередил не просчитавшего момент Пасвера.

Когда же в начале второго тайма Нуньес после углового классно подрезал мяч головой в дальний угол, и спустя пару минут Эллиот выстрелил под перекладину, хозяева фактически выбросили белый флаг. Для них теперь все решится в последнем туре в Глазго.

Много потерявший с уходом Эрика тен Хага «Аякс» претендует лишь на утешение Лигой Европы, для чего достаточно не проиграть «Рейнджерс» с разгромным счетом.

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Группа А
И
В
Н
П
М
О
1. Наполи5
5
0
0
20-4
15
2. Ливерпуль
5
4
0
1
15-6
12
3. Аякс51048-153
4. Рейнджерс50051-190

1 ноября. Ливерпуль — Наполи, Рейнджерс — Аякс.

Кейн без победного гола

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа D, 26.10.2022, 22:00

Тоттенхэм Хотспур1Спортинг1

Чуть более месяца назад «Спортинг» обыграл «Тоттенхэм» и лидировал после двух туров со стопроцентным результатом. Однако лиссабонцы провели два кошмарных матча с «Марселем», где чудили вратари и защитники, и откатились на третью позицию.

По всем раскладам португальцы приехали в Лондон в роли жертвы, но с этим статусом не согласился воспитанник «Тоттенхэма» Эдвардс, удививший Льориса точнейшим дальним ударом.

Во втором же тайме игра предсказуема шла при нескончаемом давлении хозяев, которое принесло результат в концовке. И снова «Спортинг» подвел Адан, неудачно сыгравший на выходе и позволивший Бентанкуру отличиться при подаче углового. А спустя несколько минут уже Дайер едва не вывел «Тоттенхэм» вперед.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа D, 26.10.2022, 22:00

Айнтрахт Ф2Марсель1

Казалось, хозяева дожмут «львов», и Кейн даже забил в компенсированное время, однако ВАР беспощадно зафиксировал офсайд.

Окончательно запутал ситуацию в группе поднявшийся с последнего места «Айнтрахт».

Да, немцы не уследили за вогнавшим мяч под перекладину Гендузи, но играли «орлы» куда интереснее.

В дебюте Жиго поставили в тупик остроумным пропуском мяча, а какую перепасовку устроили перед вторым голом Гетце и Коло Муани!

«Марсель» теперь последний, но он вполне может выйти в плей-офф.

В этом квартете через неделю будет два финала.

Группа D
И
В
Н
П
М
О
1. Тоттенхэм5
2216-58
2. Спортинг Л5
2127-77
3. Айнтрахт Ф52125-77
4. Марсель52037-66

1 ноября. Спортинг Л — Айнтрахт Ф, Марсель — Тоттенхэм.

Статистика дня

2-й раз в своей истории «Барселона» не вышла из группы двух турниров подряд. В прошлый раз это случилось в 1998 году под началом Луи ван Гала.

4-м — после Ибрагимовича, Киву и Карью — футболистом, забивавшим в еврокубках за семь разных клубов, стал Мхитарян.

5 пенальти с учетом всех турниров парировал голкипер «Порту» Диогу Кошта, установивший новый клубный рекорд.

27 лет и 295 дней — самый пожилой средний возраст стартового состава «Аякса» в истории Лиги чемпионов.

Автор: Андрей Кузичев

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