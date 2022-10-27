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21:51 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» проиграл ПСВ и потерпел первое поражение в Лиге Европы

ТАСС, 27 октября. Нидерландский футбольный клуб ПСВ со счетом 2:0 победил английский «Арсенал» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в четверг в Эйндховене.

ПСВ
Арсенал
Буде-Глимт
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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе нидерландского клуба отметились Джоуи Верман (56-я минута) и Люк де Йонг (63). На 43-й минуте главный арбитр встречи Марко ди Белло после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол игрока ПСВ Хави Симонса из-за офсайда.

Лондонский клуб потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира и прервал серию из четырех побед. Подопечные Мигеля Артеты потерпели второе поражение в сезоне, 4 сентября «Арсенал» в гостях уступил в шестом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» (1:3).

В другом матче группы A швейцарский «Цюрих» победил на своем поле норвежский «Будё-Глимт» (2:1). «Арсенал» (12 очков) и ПСВ (10 очков) досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Третье место занимает «Будё-Глимт» (4 очка), четвертое — «Цюрих» (1 очко). Также досрочно в плей-офф вышли турецкий «Фенербахче», французский «Ренн», испанский «Бетис» и бельгийский «Юнион».

В заключительном туре «Арсенал» примет «Цюрих» 3 ноября, ПСВ в этот же день сыграет в гостях с «Будё-Глимтом». Команда, которая займет третье место в группе, выйдет в плей-офф Лиги конференций.

ПСВ
2:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
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