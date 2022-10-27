«Арсенал» проиграл ПСВ и потерпел первое поражение в Лиге Европы

Забитыми мячами в составе нидерландского клуба отметились Джоуи Верман (56-я минута) и Люк де Йонг (63). На 43-й минуте главный арбитр встречи Марко ди Белло после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол игрока ПСВ Хави Симонса из-за офсайда.

Лондонский клуб потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира и прервал серию из четырех побед. Подопечные Мигеля Артеты потерпели второе поражение в сезоне, 4 сентября «Арсенал» в гостях уступил в шестом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» (1:3).

В другом матче группы A швейцарский «Цюрих» победил на своем поле норвежский «Будё-Глимт» (2:1). «Арсенал» (12 очков) и ПСВ (10 очков) досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Третье место занимает «Будё-Глимт» (4 очка), четвертое — «Цюрих» (1 очко). Также досрочно в плей-офф вышли турецкий «Фенербахче», французский «Ренн», испанский «Бетис» и бельгийский «Юнион».