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Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:17 (мск), источник: ТАСС

Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф» в матче Лиги Европы

ТАСС, 28 октября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 разгромил молдавский «Шериф» в домашнем матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в четверг.

Манчестер Юнайтед
Омония
Реал Сосьедад
ШерифЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Забитыми мячами отметились Диогу Далот (44-я минута), Маркус Рэшфорд (65) и Криштиану Роналду (81).

19 октября Роналду покинул скамейку запасных «Манчестер Юнайтед» до финального свистка матча чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0). После этого футболист не попал в заявку на игру против «Челси». Португалец забил свой второй мяч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В чемпионате Англии он провел восемь встреч и отличился один раз.

В другом матче группы Е испанский «Реал Сосьедад» со счетом 2:0 обыграл «Омонию» из Кипра. В турнирной таблице «Реал Сосьедад» занимает первое место (15 очков), далее идут «Манчестер Юнайтед» (12), «Шериф» (3) и «Омония» (0).

В заключительном туре «Шериф» примет «Омонию», «Реал Сосьедад» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Лучшая команда группы по итогам этапа выйдет в ⅛ финала Лиги Европы. Команда, занявшая второе место, сыграет в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы. Коллектив, ставший третьим, примет участие в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги конференций.

«Бетис», «Юнион» и «Фрайбург» вышли в ⅛ финала Лиги Европы

Выход в ⅛ финала Лиги Европы за тур до окончания группового этапа обеспечили себе испанский «Бетис», бельгийский «Юнион» и германский «Фрайбург». В ⅛ финала вышел и венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова. Команда из Будапешта в матче пятого тура группы Н сыграла вничью с «Монако» (1:1).

В третьем по значимости еврокубке, Лиге конференций, выход в ⅛ финала гарантировали английский «Вест Хэм», испанский «Вильярреал» и шведский «Юргорден», за который выступает российский вратарь Александр Васютин.

Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций начнется 16 февраля. Финал Лиги Европы пройдет в Будапеште 31 мая. Решающий матч Лиги конференций состоится 7 июня в Праге.

Манчестер Юнайтед
3:0
Первый тайм: 1:0
Шериф
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