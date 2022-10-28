Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Факел
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
27.10
ХИК
Рома
12
Футбол. Еврокубки
27.10
Манчестер Юнайтед
Шериф
30
Футбол. Еврокубки
27.10
Омония
Реал Сосьедад
02
Футбол. Еврокубки
27.10
Штурм
Фейеноорд
10
Футбол. Еврокубки
27.10
Фрайбург
Олимпиакос П
11
Футбол. Еврокубки
27.10
Нант
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
27.10
Црвена Звезда
Трабзонспор
21
Футбол. Еврокубки
27.10
Ференцварош
Монако
11
Футбол. Еврокубки
27.10
Хартс
РФШ
21
Футбол. Еврокубки
27.10
Вест Хэм Юнайтед
Силькеборг
10
Футбол. Еврокубки
27.10
Днепр-1
Аполлон
10
Футбол. Еврокубки
27.10
Мольде
Юргорден
23
Футбол. Еврокубки
27.10
Шэмрок Роверс
Гент
11
Футбол. Еврокубки
27.10
Балкани
Славия Пр
01
Футбол. Еврокубки
27.10
Сивасспор
ЧФР
30
Футбол. Еврокубки
27.10
Базель
Жальгирис В
22
Футбол. Еврокубки
27.10
Слован Бр
Пюник
21
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
27.10
ХИК
Рома
12
27.10
Манчестер Юнайтед
Шериф
30
27.10
Омония
Реал Сосьедад
02
27.10
Штурм
Фейеноорд
10
27.10
Фрайбург
Олимпиакос П
11
27.10
Нант
Карабах
21
27.10
Црвена Звезда
Трабзонспор
21
27.10
Ференцварош
Монако
11
Футбол. Лига Европы. Все результаты
10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов прорвался в плей-офф Лиги Европы, Головину остался последний рывок

Тренер «Ференцвароша» может праздновать.

Ференцварош
МонакоЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Александр Головин был одним из любимых игроков Станислава Черчесова в сборной России. Техничный моторный полузащитник выделялся в РПЛ — неудивительно, что в раннем возрасте хавбек уехал в Европу. Успехи Черчесова-тренера на клубном уровне тоже связаны в основном с заграницей — он становился чемпионом Польши и Венгрии, а также брал кубки в обеих странах.

Однако ни Головин, ни Черчесов пока не выступают на топовом уровне за рубежом — жеребьевка свела их в одной группе Лиги Европы. Впрочем, наблюдать за приключениями наших представителей в еврокубках действительно увлекательно. Перед предпоследним, 5-м, туром ситуация складывалась так: 9 очков у «Ференцвароша», по 6 — у «Трабзонспора» и «Монако» (турки выше по дополнительным показателям), 3 — у «Црвены Звезды».

В очном матче венгры имели все возможности официально оформить выход из группы, ну, а команде Головина победа необходима была, чтобы как минимум не отпустить далеко «Трабзонспор» и сохранить интригу в последнем туре.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Перед встречей с «Монако» в строй вернулся ряд ключевых исполнителей, — говорил в интервью «Известиям» Черчесов. — Не могу сказать, что на поле смогут выйти ведущие футболисты. Например, центральный защитник Кнустер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем. Для «Ференцвароша», который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с «Монако». Ну и потом с «Трабзонспором».

Головин же получает все больше позитивных оценок во Франции.

— Головин больше чем прогрессирует, он становится лучше от матча к матчу, — рассказывает журналист Foot Mercato Орельен Македо. — После перехода в чемпионат Франции он страдал от частых травм. Александр стал играть лучше благодаря тому, что Клеман сменил его позицию и освобождает от объема работы в отборе. На поле Головин проявляет себя не постоянно, но выглядит достаточно хорошо. Когда русский в форме, футбол «Монако» становится более гибким. Чувствуется, что полузащитник вернулся на хороший уровень. Когда Головин в форме, то и «Монако» заканчивает сезон хорошо, как в последние два года.

Головин и правда получает все более широкие полномочия. В Будапеште российский легионер располагался под дуэтом форвардов Фолланд — Бен-Йеддер. Эта парочка при поддержке Александра и крайних хавов с первых минут насела на ворота хозяев. Уже на 4-й минуте Бен Йеддер отправил мяч в сетку, но гол не засчитали из офсайда. Спустя несколько секунд Виссам снова пробил из пределов штрафной — на этот раз в перекладину.

Вообще «Монако» доминировал на поле на протяжении всего первого тайма. Головин же стал одним из главных движущих механизмов своей команды: раскручивал атаки и искал передачами пару форвардов, здорово отрабатывал без мяча и дважды пробил издали. Закончилось все логично — на 31-й минуте наш парень запустил атаку, записав на свой счет предголевой пас. Отличился же, само собой, Бен Йеддер, ювелирно подставив пятку под прострел Дисаси с правого фланга.

Источник: Reuters

У «Ференцвароша» на этом отрезке мало что получалось. Венгры старались выходить в атаку через короткий пас, но попадали под мощный прессинг. Доходить до ворот получилось только за счет прорывов с мячом и длинных передач, но опасные моменты из этого выжимать долгое время не выходило.

Во втором тайме «Монако» чуть отошел назад, отдав инициативу сопернику. Но на 63-й минуте именно у Головина появился отличный момент, чтобы закрепить преимущество своей команды — мяч после его удара головой пролетел выше ворот. Черчесов решил усилить атаку, выпустив атакующего полузащитника Токмака Нгуена. «Ференцварош» искал свои моменты передачами с флангов, но сработал тонкий пас, к которому монегаски оказались не готовы. Красиво исполнил тот самый Токмак, а мяч в сетку отправил Закариассен, уже выручавший свою команду в этом розыгрыше ЛЕ.

Концовка получилась огненной — оба соперника хотели победить и летели друг на друга, игнорируя центр поля. Под конец не сдержался Черчесов, за что получил желтую карточку. А на последних секундах «Монако» заработал опасный штрафной — Головин классно исполнил подачу, но после удара головой мяч прошел рядом со штангой.

Ничья 1:1 позволила «Ференцварошу» оформить выход в плей-офф Лиги Европы. Настоящее достижение для Черчесова, которого можно только поздравить.

Что касается «Монако», то благодаря неожиданному поражению «Трабзонспора» в параллельной игре Головин и Ко закрепились на второй строчке с 7 очками. Для выхода в плей-офф нужно просто не упустить свое в домашнем матче с «Црвеной Звездой». И это «Монако» вполне по силам.

Ференцварош
1:1
Первый тайм: 0:1
Монако
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь