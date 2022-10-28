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30
27.10
Омония
Реал Сосьедад
02
27.10
Штурм
Фейеноорд
10
27.10
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Футбол. Лига Европы. Все результаты
10:32 (мск), источник: Sport24

Исторический успех русского тренера в Европе, Роналду ярко вернулся в «МЮ» и заткнул хейтеров. Главные события дня

Русские легионеры сохраняют шансы на плей-офф еврокубков.

Ференцварош
Монако
Динамо К
АЕК Л
Цюрих
Буде-Глимт
ПСВ
Арсенал
Хапоэль Беэр-Шева
Вильярреал
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Источник: Sport24

Киевское «Динамо» сыграло вничью на Кипре и вылетело из Лиги Европы

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа B, 27.10.2022, 19:45

АЕК Л3Динамо К3

Украинский клуб вылетел из еврокубков, сыграв вничью с АЕКом со счетом 3:3.

В составе «Динамо» голы забивали Владислав Ванат и Денис Гармаш (дубль). За кипрский клуб дубль оформил Омри Альтман, еще один мяч на счету Рафы Лопеша.

В параллельной игре квартета B «Фенербахче» ушел от поражения дома со 0:3 от «Ренна» (3:3). Сыграв вничью, «Динамо» досрочно заняло 4-е место с 1 очком в 5 встречах.

АЕК отправляется в Лигу конференций (4 очка), а «Ренн» и «Фенербахче» в последнем туре поспорят за 1-е место (по 11 очков).

Источник: Reuters

«Буде-Глимт» Никиты Хайкина проиграл, но сохранил шансы на плей-офф ЛК

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа A, 27.10.2022, 19:45

Цюрих2Буде-Глимт1

В параллельном матче квартета А чемпион Норвегии с российским вратарем Никитой Хайкиным проиграл швейцарскому «Цюриху» — 1:2.

Наш футболист провел на поле весь матч, но не смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Победа в этом матче гарантировала бы «Буде» место в плей-офф Лиги конференции, но теперь клубу Хайкина надо обыгрывать дома «ПСВ».

Швейцарцы, в свою очередь, отправятся в гости к «Арсеналу», так что в Лондоне их тоже не ждет легкая прогулка.

Источник: AP 2022

«Арсенал» проиграл впервые за 10 матчей — лондонцы не уступали почти 2 месяца

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа A, 27.10.2022, 19:45

ПСВ2Арсенал0

В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «ПСВ» дома обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. За хозяев забили Йоэй Верман и Люк де Йонг.

Таким образом, команда Микеля Артеты потерпела второе поражение в 16 матчах сезона.

Последний раз «Арсенал» проигрывал еще 4 сентября, когда уступил в АПЛ «МЮ» — 1:3. После этого у лондонцев была серия из 9 матчей без поражений — 8 побед подряд и одна ничья.

Отметим, что оба клуба квалифицировались в плей-офф Лиги Европы. У «Арсенала» после 5 матчей в активе 12 очков, у «ПСВ» — 10.

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Клуб Шапи сыграл вничью с «Вильярреалом»

Футбол

Лига конференций 2022/2023
Группа C, 27.10.2022, 19:45

Вильярреал2Хапоэль Беэр-Шева2

В группе C Лиги конференции израильский «Хапоэль Беер-Шева», за который на правах аренды выступает вингер «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов, разошелся миром с испанским «Вильярреалом» — 2:2. Российский футболист начал матч на скамейке запасных, а на 61-й минуте вышел на замену. Шапи не отметился результативными действиями, но помог клубу избежать поражения и сохранить шанс на место в плей-офф Лиги конференции.

В последнем туре «Хапоэль Беер-Шева» (4 очка) сыграет против аутсайдера группы — «Аустрией» из Вены«(2). Израильтянам нужно побеждать австрийцев и надеяться на поражение польского “Леха” (6) в матче против “Вильярреала” (13), который уже обеспечил себе еврокубковую весну.

Источник: Официальный сайт "Хапоэля"

«Ференцварош» под руководством Черчесова вышел в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа H, 27.10.2022, 22:00

Ференцварош1Монако1

Чемпион Венгрии сыграл вничью в Лиге Европы против «Монако» Александра Головина — 1:1, а в параллельном матче группы «Трабзонспор» потерпел поражение от «Црвены Звезды» (1:2). Российский полузащитник провел на поле весь матч, а Станислав Черчесов в конце игры получил от арбитра желтую карточку.

В результате за пять туров «Ференцварош» набрал 10 очков и гарантировал себе первое место. «Монако» занимает вторую строчку с 7 очками, у «Трабзонспора» и «Црвены Звезды» — по 6. Что касается Головина, то его «Монако» еще предстоит побороться за место в плей-офф Лиги Европы — для этого им надо побеждать дома сербов.

Отметим, что венгерский клуб вышел в весеннюю стадию еврокубков впервые с 1975 года. Тогда он в финале Кубка обладателей кубков уступил киевскому «Динамо» великого Валерия Лобановского — 0:3.

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Роналду забил за «МЮ» после отстранения от тренировок

Футбол

Лига Европы 2022/2023
Группа E, 27.10.2022, 22:00

Манчестер Юнайтед3Шериф0

В Манчестере состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Шериф» со счетом 3:0.

В составе манкунианцев голы забили Диого Далот, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду. Португалец вышел в стартовом составе и забил в первом же матче после скандала с отстранением.

Благодаря победе команда Эрика тен Хага гарантировала себе как минимум второе место в группе и выход в плей-офф турнира.

В последнем туре «Сосьедад» и «Юнайдет» определят победителя группы, а «Омония» с «Шерифом» — аутсайдера.

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