Исторический успех русского тренера в Европе, Роналду ярко вернулся в «МЮ» и заткнул хейтеров. Главные события дня
Русские легионеры сохраняют шансы на плей-офф еврокубков.
Русские легионеры сохраняют шансы на плей-офф еврокубков.
Украинский клуб вылетел из еврокубков, сыграв вничью с АЕКом со счетом 3:3.
В составе «Динамо» голы забивали Владислав Ванат и Денис Гармаш (дубль). За кипрский клуб дубль оформил Омри Альтман, еще один мяч на счету Рафы Лопеша.
В параллельной игре квартета B «Фенербахче» ушел от поражения дома со 0:3 от «Ренна» (3:3). Сыграв вничью, «Динамо» досрочно заняло 4-е место с 1 очком в 5 встречах.
АЕК отправляется в Лигу конференций (4 очка), а «Ренн» и «Фенербахче» в последнем туре поспорят за 1-е место (по 11 очков).
В параллельном матче квартета А чемпион Норвегии с российским вратарем Никитой Хайкиным проиграл швейцарскому «Цюриху» — 1:2.
Наш футболист провел на поле весь матч, но не смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
Победа в этом матче гарантировала бы «Буде» место в плей-офф Лиги конференции, но теперь клубу Хайкина надо обыгрывать дома «ПСВ».
Швейцарцы, в свою очередь, отправятся в гости к «Арсеналу», так что в Лондоне их тоже не ждет легкая прогулка.
В 5-м туре группового этапа Лиги Европы «ПСВ» дома обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. За хозяев забили Йоэй Верман и Люк де Йонг.
Таким образом, команда Микеля Артеты потерпела второе поражение в 16 матчах сезона.
Последний раз «Арсенал» проигрывал еще 4 сентября, когда уступил в АПЛ «МЮ» — 1:3. После этого у лондонцев была серия из 9 матчей без поражений — 8 побед подряд и одна ничья.
Отметим, что оба клуба квалифицировались в плей-офф Лиги Европы. У «Арсенала» после 5 матчей в активе 12 очков, у «ПСВ» — 10.
В группе C Лиги конференции израильский «Хапоэль Беер-Шева», за который на правах аренды выступает вингер «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов, разошелся миром с испанским «Вильярреалом» — 2:2. Российский футболист начал матч на скамейке запасных, а на 61-й минуте вышел на замену. Шапи не отметился результативными действиями, но помог клубу избежать поражения и сохранить шанс на место в плей-офф Лиги конференции.
В последнем туре «Хапоэль Беер-Шева» (4 очка) сыграет против аутсайдера группы — «Аустрией» из Вены«(2). Израильтянам нужно побеждать австрийцев и надеяться на поражение польского “Леха” (6) в матче против “Вильярреала” (13), который уже обеспечил себе еврокубковую весну.
Чемпион Венгрии сыграл вничью в Лиге Европы против «Монако» Александра Головина — 1:1, а в параллельном матче группы «Трабзонспор» потерпел поражение от «Црвены Звезды» (1:2). Российский полузащитник провел на поле весь матч, а Станислав Черчесов в конце игры получил от арбитра желтую карточку.
В результате за пять туров «Ференцварош» набрал 10 очков и гарантировал себе первое место. «Монако» занимает вторую строчку с 7 очками, у «Трабзонспора» и «Црвены Звезды» — по 6. Что касается Головина, то его «Монако» еще предстоит побороться за место в плей-офф Лиги Европы — для этого им надо побеждать дома сербов.
Отметим, что венгерский клуб вышел в весеннюю стадию еврокубков впервые с 1975 года. Тогда он в финале Кубка обладателей кубков уступил киевскому «Динамо» великого Валерия Лобановского — 0:3.
В Манчестере состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Шериф» со счетом 3:0.
В составе манкунианцев голы забили Диого Далот, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду. Португалец вышел в стартовом составе и забил в первом же матче после скандала с отстранением.
Благодаря победе команда Эрика тен Хага гарантировала себе как минимум второе место в группе и выход в плей-офф турнира.
В последнем туре «Сосьедад» и «Юнайдет» определят победителя группы, а «Омония» с «Шерифом» — аутсайдера.