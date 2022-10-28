«Кельн» победил «Словацко» в перенесенном матче Лиги конференций

Встреча группы D, прошедшая в пятницу в чешском городе Угерске-Градиште, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победный мяч забил с пенальти Ондрей Дуда на 82-й минуте. На 51-й минуте пенальти не смог реализовать партнер Дуды по команде Флориан Кайнц.

Матч изначально должен был пройти в четверг и начаться в 19:45 мск. Однако из-за густого тумана, окутавшего стадион, начало матча было перенесено сначала на 30 минут, а потом еще на 45. В итоге стартовый свисток арбитра Георгия Круашвили прозвучал в 21:00 мск, однако на седьмой минуте матч был приостановлен, и судья принял решение перенести игру на пятницу.