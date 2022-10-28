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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кельн» победил «Словацко» в перенесенном матче Лиги конференций

Футболисты немецкого «Кельна» победили на выезде чешский «Словацко» в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, который был перенесен с четверга из-за сильного тумана.

Словацко
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Источник: Reuters

Встреча группы D, прошедшая в пятницу в чешском городе Угерске-Градиште, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победный мяч забил с пенальти Ондрей Дуда на 82-й минуте. На 51-й минуте пенальти не смог реализовать партнер Дуды по команде Флориан Кайнц.

Матч изначально должен был пройти в четверг и начаться в 19:45 мск. Однако из-за густого тумана, окутавшего стадион, начало матча было перенесено сначала на 30 минут, а потом еще на 45. В итоге стартовый свисток арбитра Георгия Круашвили прозвучал в 21:00 мск, однако на седьмой минуте матч был приостановлен, и судья принял решение перенести игру на пятницу.

Источник: Reuters

«Кельн» набрал семь очков и занимает третье место в таблице группы, отставая на один балл от идущего вторым белградского «Партизана» и лидирующей французской «Ниццы». «Словацко» (4 очка) занимает четвертую строчку и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

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Первый тайм: 0:0
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