«Были соперники уровня Лиги чемпионов». Интервью с Черчесовым о мощном успехе в Европе

Станислав Черчесов творит историю вместе с «Ференцварошем». В четверг команда экс-тренера сборной России сыграла 1:1 с «Монако» и гарантировала себе первое место в группе Лиги Европы и прямой выход в ⅛ финала турнира. Венгерский клуб вышел в плей-офф еврокубка впервые за последние 47 лет. Мы связались с Черчесовым и обсудили исторический успех, стандарты Головина и ситуацию в РПЛ.

— Первое место в группе. Испытываете кайф или просто удовлетворение от проделанной работы?

— Есть промежуточный результат — вышли из группы с первого места. Радует, что это позволит не играть в 1/16 финала. Но времени на эту радость нет. В пятницу, уже в девять утра, был на работе с тренерским штабом, провели тренировку, сделали фотографии для маркетинга, а в воскресенье опять игра. Каждодневная работа никогда не останавливается.

— Как оцените матч с «Монако»?

— Это из серии, когда команда очень хочет, но чуть-чуть торопится. Во время игры подсказывал, но на скаку тяжело что-то поменять. В перерыве спокойно всё поправили, сделали замену, парни успокоились, плюс мы подсказали им определённые вещи. Попросили их потерпеть, потому что в таких матчах надо держать ворота на замке, а два-три шанса в атаке будет. Так и получилось.

— Что конкретно изменили в перерыве?

— Нужно было играть компактнее, не форсировать атаки, потому что уж больно быстро мы хотели перейти к атакующим действиям. Понятно, что хотели играть в быстрый футбол, за спину. Но я сказал на установке: «Не поймите это буквально. Это не значит, что надо лупить со всех мест вперёд». Как только расставились на поле, стали похожи на самих себя.



— Головина удалось прикрыть?

— Его сложно прикрыть. У нас в центре поля нет такого игрока, который может это сделать. Саша — быстрый и разворотливый. Какие-то вещи смогли закрыть, но на стандартах он очень хорош, всё исполняет. Противоядия против стандартов Головина нет — мы же ему ноги не свяжем.

— Первое место в такой группе, где у «Ференцвароша» самый дешёвый состав — достижение, которым можно гордиться?

— Все соперники у нас уровня Лиги чемпионов. Команды хорошие, к ним было непросто готовиться — все по-разному играют. К примеру, «Монако» в первом матче против нас сыграло по одной системе, после нас поменяло её, а в четверг — снова по-новому. Это немножко нас в начале матча сбило, мы готовились к другому тактическому рисунку. К «Црвене» было тоже непросто готовиться. Так что не будем переоценивать и недооценивать ситуацию — это ваш, журналистский брат, любит делать. Мы же решили задачу, впереди ещё несколько игр, в которых нужно принять грамотные решения.

— «Ференцварош» вышел в плей-офф впервые за 47 лет.

— С одной стороны, дата большая, да. С другой — если бы не 47 лет, нам не надо было бы выходить? О том и речь — решаем все задачи, которые стоят перед нами.

— В Лиге Европы уже много классных команд, добавятся из Лиги чемпионов. Нет предпочтений по плей-офф?

— Даже если были бы — от нас всё равно ничего не зависит.

— Есть ли задача выхода в финал?

— Никаких мыслей про это нет. Игры только в марте. До этого момента надо заняться насущными вещами: три игрока уедут на чемпионат мира. Надо будет понять, в каком состоянии вернутся и, извиняюсь, вернутся ли вообще. Потому что трансферный интерес к ним есть.



— На фоне достижений многие называют вас лучшим тренером России. Как реагируете на такие высказывания?

— Не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг.

— Видели эмоциональную стычку Абаскаля и Федотова?

— Только заголовки. Не знаю, что там было. Что касается дисквалификации за эмоции, то с «Монако» мне судья тоже жёлтую влепил. Так что не они одни такие.

— Отрыв «Зенита» в РПЛ — семь очков. Интрига жива?

— Жива. «Зенит» с «Факелом» сыграл вничью, «Спартаку» в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально «Зенит» сильнее всех, но зависит от того, как его, этот потенциал, реализовать. «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее ему это чемпионство отдадут. Если будут бороться, будет и интрига.

— Бензема получил «Золотой мяч». По делу?

— Провёл хороший сезон однозначно. Мне было понятно, что в этом году Карим — единственный кандидат. Играет десятилетие на топ-уровне. Если дали — значит, заслужил. Просто так такие награды не дают.

— Опыт работы в РПЛ поможет вам легче перенести зимнюю паузу из-за чемпионата мира, чем европейским коллегам?

— Возможно, в этом что-то и есть. Перерыв большой, в Европе такого никогда не было. Все команды столкнутся с этим. Мы долго решали с тренерским штабом, как будет правильнее. Хотим игроков сразу отпустить, потом собрать до Нового года, а потом снова отпустить.



— У вас нет планов поехать в Катар?

— Нет. У меня есть чем заниматься. Будем думать со штабом, кого брать, продавать, анализировали, какие коррективы внести. К тому же — есть семья. В Осетию слетаю — планов много.