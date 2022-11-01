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23:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Атлетико» проиграл «Порту» и занял последнее место в группе B, «Байер» — в Лиге Европы

«Атлетико» в гостях проиграл «Порту» в последнем матче группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.

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Источник: Спорт-Экспресс

В составе португальского клуба забивали Мехди Тареми и Стефен Эуштакиу. У мадридцев забил Стефан Савич.

В другом матче «Байер» дома сыграл вничью с «Брюгге» — 0:0.

Таким образом, после всех матчей группы В, «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Байер» (5 очков) по дополнительным показателям обошел «Атлетико» (5 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Порту
2:1
Первый тайм: 2:0
Атлетико
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