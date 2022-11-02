«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Тоттенхэма» отметились Клеман Лангле (54-я минута) и Пьер Хейбьерг (90+5). У «Марселя» отличился Шансель Мбемба (45+2).

В другом матче группы D германский «Айнтрахт» со счетом 2:1 обыграл португальский «Спортинг». «Тоттенхэм» занял первое место в группе с 11 очками. Вторым стал «Айнтрахт» (10 очков), третьим — «Спортинг» (7), четвертым — «Марсель» (6). «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Спортинг» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Ранее выход в ⅛ финала обеспечили английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», итальянские «Интер» и «Наполи», португальские «Порту» и «Бенфика», германские «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, испанский «Реал», французский ПСЖ и бельгийский «Брюгге». Обладатели еще двух путевок в ⅛ финала определятся в среду. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. Жеребьевка ⅛ финала пройдет 7 ноября. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

В матчах группы А «Ливерпуль» обыграл «Наполи» (2:0), нидерландский «Аякс» оказался сильнее шотландского «Рейнджерс» (3:1). Первое место в группе занял «Наполи» (15 очков), далее расположились «Ливерпуль» (15), «Аякс» (6) и «Рейнджерс» (0). В группе В «Порту» со счетом 2:1 обыграл испанский «Атлетико», германский «Байер» сыграл вничью с «Брюгге» (0:0). «Порту» занял первое место с 12 очками, далее идут «Брюгге» (11), «Байер» (5) и «Атлетико» (5).