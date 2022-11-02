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09:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» ожил и прервал победную серию «Наполи». ВАР отобрал у Хвичи голевой пас

Команда Лучано Спаллетти проиграла впервые с апреля.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Матч 1-го тура между этими командами был не только в числе ярчайших на групповом этапе, но и одним из определяющих для «Ливерпуля» и «Наполи». Шел сентябрь, и на тот момент еще не были понятны ни масштабы кризиса команды Юргена Клоппа, ни реальные силы неаполитанцев.

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Те 4:1 задали ритм всей осени. Если тогда «Ливерпуль» казался незначительным фаворитом встречи, то сейчас эти команды как минимум выглядят равными. И то — лишь потому, что матч проходил на «Энфилде».

«Наполи» подошел к игре с феноменальной 13-матчевой победной серией во всех турнирах, которую команде обеспечил в том числе Хвича Кварацхелия. Грузинского хавбека продолжают боготворить в Неаполе, а сам он к этому дню уже забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач во всех турнирах. Скорострельность — фантастическая: таким титанам, как Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин, Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку понадобилось намного больше сыгранных минут, чтобы достичь аналогичных показателей в Италии.

В матче 1-го тура с «Ливерпулем» Хвича блистал, так что на «Энфилде» от него тоже ждали многого. Хотя Лучано Спаллетти вполне мог поберечь свою звезду: «Наполи» достаточно было не проиграть крупно, чтобы гарантировать себе первое место, а значит, тренерский штаб имел право оставить лидеров на скамейке. Тем более что уже в субботу «Наполи» предстоит визит к главному преследователю — «Аталанте». Но вышла практически основа: и Кварацхелия, и Осимхен, и Замбо-Ангисса, и Мерет. Разве что Зелиньски с Распадори остались в запасе.

Клопп, конечно, тоже выставил боевой состав. У «Ливерпуля» впереди не менее важная встреча — с «Тоттенхэмом», — но немцу важно как можно скорее вернуть жизнь в команду после стыдных поражений от «Ноттингем Форест» и «Лидса».

Поиски прежней формы привели Клоппа к исходной точке. В последние полтора месяца он жонглировал тактическими схемами — метался от 4−2−3−1 к плоским 4−4−2 и к ромбу в центре поля. Но в игре с «Наполи» вернулся к привычным 4−3−3 и, кажется, не зря. Вообще Клоппу изначально не стоило ударяться в эксперименты — очевидно, что спад во многом связан с травмами важных игроков, уходом Мане и тяжелой адаптацией Нуньеса. Тут вылечит только время.

В схеме 4−3−3 «Ливерпуль» выглядел прилично. Даже Кертис Джонс на непривычной позиции левого вингера не выбивался из общего рисунка игры. Но голевых моментов не хватало, причем у обеих ворот. Лишь на 29-й минуте «Наполи» с «Ливерпулем» впервые пробили в створ — с интервалом в 30 секунд сперва Тиагу Алькантара, а затем Ндомбеле заставили вратарей соперника вступить в игру. Пожалуй, это были единственные стоящие эпизоды первой половины встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хвича был заметен. Ему не хватало пространства, чтобы убежать за спины защитникам, но в кадре грузин появлялся постоянно. Однажды он даже улетел в ров у рекламных щитов «Энфилда» и повредил локоть — к счастью, все обошлось. А во втором тайме Кварацхелия продемонстрировал свою магию: на 53-й минуте зряче навесил со штрафного точно на голову Эстигору, но после долгого просмотра повтора гол отменили из-за сантиметрового офсайда у норвежца.

Чуть позже Кварацхелия мог забить сам — с близкого расстояния пробил точно в Алиссона. Но грузину в этот вечер не везло, хотя в старательности ему не откажешь.

Показательно, что «Ливерпуль» забил сразу же после замены Хвичи. Это, конечно, совсем не связанные вещи, но факт — через полторы минуты после ухода Кварацхелии красные заработали угловой и все-таки затолкали мяч в ворота. Причем сделали это буквально: Мерет еле вынес мяч с линии после удара Нуньеса головой, но на добивании Салах все же забил. Вратарь «Наполи» и тут отразил мяч, но уже за линией.

Группа АИВНПМО
1. Наполи650120-615
2. Ливерпуль650117-615
3. Аякс620411-166
4. Рейнджерс60062-220

«Ливерпулю» оставалось лишь дотянуть до победы, что он и сделал. В добавленное время еще и удвоил счет голом-близнецом после очередного углового — на этот раз Мерет отбил удар ван Дейка, а Нуньес поразил ворота.

Прервалась 13-матчевая победная серия «Наполи». И впервые в этом сезоне команда Лучано Спаллетти уступила. Ну, а «Ливерпуль» вновь дает надежду на собственное возвращение — солидная игра из выдающихся времен. Последует ли за этим возрождение?

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
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