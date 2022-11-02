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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:02 (мск), источник: Sports.Ru

«Рейнджерс» установили антирекорд ЛЧ, проиграв все матчи в группе с разницей голов 2:22. У загребского «Динамо» было 3:22

«Рейнджерс» установили антирекорд группового этапа Лиги чемпионов.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Команда тренера Джованни ван Бронкхорста в группе с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом» проиграла все матчи, забила 2 мяча и пропустила 22.

Таким образом, «Рейнджерс» перекрыли антирекорд загребского «Динамо», которое в сезоне-2011/12 проиграло все матчи в группе с общей разницей мячей 3:22.

До этого антирекорд принадлежал «Спартаку», который сезон-2002/03 завершил с разницей 1:18.

Отметим, что «Виктория» Пльзень повторила антирекорд загребского «Динамо», получив разницу 5:24 в группе с «Баварией», «Интером» и «Барселоной».

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1:3
Первый тайм: 0:2
Аякс
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