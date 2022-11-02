«Рейнджерс» установили антирекорд ЛЧ, проиграв все матчи в группе с разницей голов 2:22. У загребского «Динамо» было 3:22

Команда тренера Джованни ван Бронкхорста в группе с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом» проиграла все матчи, забила 2 мяча и пропустила 22.

Таким образом, «Рейнджерс» перекрыли антирекорд загребского «Динамо», которое в сезоне-2011/12 проиграло все матчи в группе с общей разницей мячей 3:22.

До этого антирекорд принадлежал «Спартаку», который сезон-2002/03 завершил с разницей 1:18.