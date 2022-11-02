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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Идеальная «Бавария», «Атлетико» без европейской весны, безумная развязка в Марселе и Лиссабоне

Обзор состоявшихся во вторник матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Бавария
Интер
Виктория Пл
Барселона
Порту
Атлетико
Байер
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Источник: AFP 2022

Неудержимый Шупо-Мотинг

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа C, 1.11.2022, 23:00

Бавария2Интер0

Самый статусный с точки зрения афиши матч вторника не имел турнирного значения, так как при любом результате «Бавария» с «Интером» сохраняли за собой соответственно первое и второе место. Но было интересно, и тут еще арбитру уже в дебюте пришлось принимать непростое решение в ситуации, когда Мане, напуганный пушечным ударом Бареллы, закрыл лицо руками и остановил ими мяч. В итоге — после просмотра эпизода со всех ракурсов — обошлось без пенальти.

А неприятности «Интера» продолжились падением поскользнувшегося Лаутаро Мартинеса, благодаря которому Павар открыл счет ударом без сопротивления. Так в общем-то буднично «Бавария» установила новый клубный рекорд, забив в 22-м подряд домашнем лигочемпионском матче. А личные достижения продолжает улучшать Шупо-Мотинг, чей блестящий дальний удар в «девятку» продлил результативную серию камерунца до шести матчей.

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И кто-то еще иронизирует над словами Юлиана Нагельсманна о том, что без Левандовски у «Баварии» сейчас больше моментов и забитых мячей, чем в прошлом сезоне? Особенно после того, как лучшая команда Германии первой в истории турнира уже в третий раз прошла групповой турнир без потерянных очков.

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа C, 1.11.2022, 23:00

Виктория Пл2Барселона4

Хави заранее сообщил, что в Чехию не поедет получивший возможность отдохнуть Левандовски. Но не только поляк отдыхал во вторник, и если бы не 35-летний Пике и 33-летний Жорди Альба, средний возраст стартового состава «Барселоны» мог бы стать рекордно молодым для Лиги чемпионов. А другой опытный игрок — Маркос Алонсо — открыл счет, причем для него этот гол стал первым в главном еврокубке. Случилось это спустя 37 лет после того, как тоже самое в игре за «Барсу» удалось отцу Алонсо.

«Виктория» же, периодически создавая острые моменты, никак не могла забить. Даже удар в упор однажды пришелся в каркас ворот, тогда как сине-гранатовые были образцом реализации, и перед уходом на перерыв даже Ферран Торрес с его уникальным умением промахиваться не имел права испортить передачу Альбы.

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Первый локальный праздник чехов по случаю пенальти в начале второго тайма завершился ответной комбинацией Рафиньи и Торреса. А на второй успех Чори ответил 19-летний Пабло Торре, о котором до этого дня знали только самые продвинутые поклонники каталонцев. Такой дебют в основном составе юноша запомнит на всю жизнь, несмотря на полученную перед своим памятным ударом травму.

Группа С
И
В
Н
П
М
О
1. Бавария660018-218
2. Интер631210-710
3. Барселона621312-127
4. Виктория Пл60065-240

Счастье «Байера»

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа B, 1.11.2022, 20:45

Порту2Атлетико1

Первое место, на которое претендовал «Порту», не гарантирует удобного соперника в плей-офф, поэтому мотивация рисковавшего остаться даже без утешительной путевки в Лигу Европы «Атлетико» виделась более высокой. Но как же обманчивы бывают кажущиеся очевидными расклады!

«Драконы» сейчас банально стабильнее, а отсутствие давления позволяло играть раскованно. Но все равно поражала легкость, с которой хозяева ставили в тупик оборону «матрасников», которая всегда считалась визитной карточкой Диего Симеоне. Когда в безнадежно проигранной встрече лучшим становится голкипер Облак — это показательно. И если вывод Тареми на пустые ворота еще можно было посчитать отдельным эпизодом, то после гола Эуштакиу поклонникам «Атлетико» пришлось переключать внимание на происходившее в Леверкузене.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа B, 1.11.2022, 20:45

Байер0Брюгге0

А там к перерыву сохранялась нулевая ничья, вполне устраивавшая «Байер».

При этом леверкузенцы полностью контролировали ход игры, и мало что позволяли «Брюгге».

Так что теперь немцы сыграют во втором по статусу еврокубке, и не надо вспоминать, как им повезло в Мадриде в предыдущем туре.

Попытки объяснить провал «Атлетико» исключительно нереализованным тогда пенальти — это тупик. Как раз там сейчас находится мадридская команда, оставшаяся без европейской весны впервые с 2006 года. Тогда «Атлетико» просто не участвовал в еврокубках.

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Группа В
И
В
Н
П
М
О
1. Порту640212-712
2. Брюгге63217-411
3. Байер61234-85
4. Атлетико61235-95

Вечер волевых побед

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа D, 1.11.2022, 23:00

Марсель1Тоттенхэм Хотспур2

В самой запутанной группе подготовка к развязке началась заранее — с фейерверков фанатов «Марселя» около отеля, в котором остановился «Тоттенхэм». А в самой игре на «Велодроме» к середине первого тайма произошли две вынужденных замены. Сначала Самюэль Жиго сменил получившего травму Эрика Байи. Потом — после столкновения с Мбемба — врачи так и не смогли вернуть в строй получившего удар в лицо Сон Хын Мина. И, кажется, вся футбольная Корея за две с половиной недели до старта ЧМ-2022 пережила шок.

Те же эмоции были и у Антонио Конте, который из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны. И это был не первый удар по «шпорам», так как в добавленное к первому тайму время Мбемба головой вогнал мяч в сетку, что стало прямым следствием игрового перевеса «Марселя». А так как в параллельном матче «Спортинг» забил «Айнтрахту», в режиме онлайн «Тоттенхэм» по итогам первого тайма опустился с первого места на третье.

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Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа D, 1.11.2022, 23:00

Спортинг1Айнтрахт Ф2

Ситуация стала меняться, когда Лангле замкнул подачу Перишича со штрафного. Практически тут же в Лиссабоне отыгрался и «Айнтрахт», а реализовавший пенальти Камада явил хладнокровие самурая. Японец лишь усмехнулся, когда болельщики «Спортинга» пытались сбить его с толку при помощи лазерных указок. А праздник на улицы Франкфурта пришел, когда немцев вывел вперед буквально смявший защитника «львов» Коло Муани.

Концовка же на «Велодроме» превратилась в войну нервов с выстрелом Хейбьерга в перекладину и промахом защитника марсельцев Колашинаца с нескольких метров. В итоге Хейбьерг голом на пятой добавленной минуте оставил «Марсель» без евро-весны, а «Спортинг», уступивший второе место «Айнтрахту», все же утешится Лигой Европы.

Несчастный «Рейнджерс»

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа A, 1.11.2022, 23:00

Рейнджерс1Аякс3

Естественно, никакой разгромной победы «Рейнджерс» не случилось, и в Лигу Европы отправится «Аякс». В нее изначально не верили даже самые отчаянные фанаты «джерс», а после быстрого гола издевательски перехитрившего вратаря Бергхайса и они перестали размышлять о чудесах. Вдобавок ко всему трибуны «Айброкс» расстроил бывших игрок хозяев Бэйси, при счете 0:1 выбивший мяч с линии ворот. И практически сразу Кудус остудил пыл соперника ударом с рикошетом.

В общем, прорыв «Рейнджерс» в групповой турнир завершился полным фиаско. Во-первых, это первый случай, когда представитель Шотландии не набрал на этой стадии ни одного очка. Во-вторых, более двадцати пропущенных мячей в одной европейской кампании — экстраординарная ситуация. Такого не было с шотландцами с сезона-1959/60, причем и тогда отличились «джерс».

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«Ливерпуль» — «Наполи» — 2:0. Обзор — здесь

Группа АИВНПМО
1. Наполи650120-615
2. Ливерпуль650117-615
3. Аякс620411-166
4. Рейнджерс60062-220

Статистика дня

2-й командой, вышедшей в плей-офф с первого места после двух поражений на старте, стал «Порту».

9 мячей пропустил в этом розыгрыше «Атлетико». Это худший результат в эпоху Симеоне, а прежде таковыми считались два предыдущих турнира с восемью голами в пассиве.

400-й матч во главе «Ливерпуля» провел Юрген Клопп, что прежде удавалось Тому Уотсону, Билу Шенкли и Бобу Пейсли.

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