СМИ узнали, почему Месси не хочет уходить из «ПСЖ»

Как отмечается, поскольку Месси уже выиграл с «ПСЖ» чемпионат Франции, формулировка предполагает, что аргентинец хотел бы победить с парижанами в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что 35-летний Месси, контракт которого с «ПСЖ» истекает в конце сезона, в ближайшие месяцы может подписать контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» или вернуться в «Барселону». Однако спортивный советник «ПСЖ» Луис Кампос хочет убедить Месси заключить перед чемпионатом мира в Катаре новый контракт с клубом.
Месси, выступавший с начала карьеры за «Барселону», перешел в «ПСЖ» летом 2021 года в качестве свободного агента. Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча» и рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672). В составе «сине-гранатовых» Месси 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз — обладателем Кубка Испании. Также нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов.