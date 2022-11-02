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14:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали, почему Месси не хочет уходить из «ПСЖ»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не хочет покидать команду, пока не завоюет с ней «значительный» трофей, сообщает Football Espana со ссылкой на L'Equipe.

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Источник: Reuters

Как отмечается, поскольку Месси уже выиграл с «ПСЖ» чемпионат Франции, формулировка предполагает, что аргентинец хотел бы победить с парижанами в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что 35-летний Месси, контракт которого с «ПСЖ» истекает в конце сезона, в ближайшие месяцы может подписать контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» или вернуться в «Барселону». Однако спортивный советник «ПСЖ» Луис Кампос хочет убедить Месси заключить перед чемпионатом мира в Катаре новый контракт с клубом.

Месси, выступавший с начала карьеры за «Барселону», перешел в «ПСЖ» летом 2021 года в качестве свободного агента. Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча» и рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672). В составе «сине-гранатовых» Месси 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз — обладателем Кубка Испании. Также нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

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