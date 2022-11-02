СМИ узнали, почему Месси не хочет уходить из «ПСЖ»

Как отмечается, поскольку Месси уже выиграл с «ПСЖ» чемпионат Франции, формулировка предполагает, что аргентинец хотел бы победить с парижанами в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что 35-летний Месси, контракт которого с «ПСЖ» истекает в конце сезона, в ближайшие месяцы может подписать контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» или вернуться в «Барселону». Однако спортивный советник «ПСЖ» Луис Кампос хочет убедить Месси заключить перед чемпионатом мира в Катаре новый контракт с клубом.