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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов, сообщает Marca.

Реал
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Источник: Спорт РИА Новости

После победы «сливочных» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов над шотландским «Селтиком» (5:1) Анчелотти превзошел достижение бывшего тренера английского «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона (102 победы), которое тот установил в ноябре 2012 года.

Анчелотти 63 года, до этого он тренировал ряд итальянских клубов, включая «Ювентус», «Милан» и «Наполи», а также английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», немецкую «Баварию» и английский «Эвертон». «Милан» и «Реал» он по два раза приводил к победе в Лиге чемпионов, он является единственным тренером с четырьмя победами в главном европейском турнире.

«Реал» набрал 13 очков и занял первое место в группе F. Вместе с немецким «Лейпцигом» (12 очков) мадридцы прошли в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Украинский «Шахтер» (6) сыграет в стыковых матчах за право выхода в ⅛ финала Лиги Европы, а шотландский «Селтик» (2) покидает еврокубки.

Реал
5:1
Первый тайм: 2:0
Селтик
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