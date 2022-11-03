Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов

После победы «сливочных» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов над шотландским «Селтиком» (5:1) Анчелотти превзошел достижение бывшего тренера английского «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона (102 победы), которое тот установил в ноябре 2012 года.

Анчелотти 63 года, до этого он тренировал ряд итальянских клубов, включая «Ювентус», «Милан» и «Наполи», а также английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», немецкую «Баварию» и английский «Эвертон». «Милан» и «Реал» он по два раза приводил к победе в Лиге чемпионов, он является единственным тренером с четырьмя победами в главном европейском турнире.