«Милан» стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Оливье Жиру (14-я и 57-я минуты), Раде Крунич (46) и Жуниор Мессиас (90+1).

В другом матче группы Е английский «Челси» со счетом 2:1 обыграл хорватское «Динамо» из Загреба. «Челси» занял первое место в группе с 13 набранными очками, далее расположились «Милан» (10 очков), «Зальцбург» (6) и «Динамо» (4).

«Милан» стал последним участником ⅛ финала Лиги чемпионов. В других группах первые места заняли английские «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», итальянский «Наполи», португальский «Порту», германская «Бавария», испанский «Реал» и португальская «Бенфика». Вторыми стали итальянский «Интер», английский «Ливерпуль», бельгийский «Брюгге», германские «Айнтрахт», «Боруссия» из Дортмунда, «Лейпциг» и французский ПСЖ.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля, жеребьевка ⅛ финала пройдет 7 ноября. На этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют с клубами, занявшими вторые места. Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом.