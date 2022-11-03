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Динамо З
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2.11
Милан
Зальцбург
40
2.11
Манчестер Сити
Севилья
31
2.11
Копенгаген
Боруссия Д
11
2.11
Ювентус
ПСЖ
12
2.11
Маккаби Хайфа
Бенфика
16
2.11
Реал
Селтик
51
2.11
Шахтер
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:11 (мск), источник: ТАСС

«Милан» стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 3 ноября. Итальянский «Милан» со счетом 4:0 обыграл австрийский «Зальцбург» в домашнем матче шестого, заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и впервые с сезона-2013/14 сыграет в плей-офф турнира.

Милан
Зальцбург
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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Оливье Жиру (14-я и 57-я минуты), Раде Крунич (46) и Жуниор Мессиас (90+1).

В другом матче группы Е английский «Челси» со счетом 2:1 обыграл хорватское «Динамо» из Загреба. «Челси» занял первое место в группе с 13 набранными очками, далее расположились «Милан» (10 очков), «Зальцбург» (6) и «Динамо» (4).

«Милан» стал последним участником ⅛ финала Лиги чемпионов. В других группах первые места заняли английские «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», итальянский «Наполи», португальский «Порту», германская «Бавария», испанский «Реал» и португальская «Бенфика». Вторыми стали итальянский «Интер», английский «Ливерпуль», бельгийский «Брюгге», германские «Айнтрахт», «Боруссия» из Дортмунда, «Лейпциг» и французский ПСЖ.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля, жеребьевка ⅛ финала пройдет 7 ноября. На этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют с клубами, занявшими вторые места. Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле. 2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Милан
4:0
Первый тайм: 1:0
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