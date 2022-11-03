Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Французский форвард добился этого в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. По этому показателю Мбаппе побил рекорд одноклубника, аргентинского форварда Лионеля Месси, который забил 40 голов в Лиге чемпионов в возрасте 24 лет, 4 месяцев и 8 дней.