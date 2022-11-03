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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом, достигшим отметки в 40 забитых мячей, сообщается в «твиттере» Opta Sports.

ПСЖ
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Французский форвард добился этого в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. По этому показателю Мбаппе побил рекорд одноклубника, аргентинского форварда Лионеля Месси, который забил 40 голов в Лиге чемпионов в возрасте 24 лет, 4 месяцев и 8 дней.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Ювентус». По итогам группового этапа команда заняла второе место, набрав 14 очков. Парижане пропустили перед собой «Бенфику», которая также набрала 14 очков.

На групповой стадии Лиги чемпионов нынешнего сезона Мбаппе провёл 6 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов.

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