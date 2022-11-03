Лука Модрич стал самым возрастным автором забитого пенальти в ЛЧ
Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич установил новый рекорд в Лиге чемпионов.
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Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич установил новый рекорд в Лиге чемпионов.
Хорват уверенно пробил 11-метровый удар в матче 6-го тура группового этапа главного европейского клубного турнира с «Селтиком» (6:1) в возрасте 37 лет и 54 дней. Таким образом, Лука стал самым возрастным футболистом, реализовавшим пенальти в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Jose в своём «твиттере».
Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «Лилля» Бураку Йылмазу, который забил в ворота «Челси» в поединке ⅛ финала Лиги чемпионов — 2021/2022 (1:2) в возрасте 36 лет и 244 дней.
«Королевский клуб» занял первое место в группе F. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. Шотландская команда набрала два очка и вылетела из еврокубков.