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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Лука Модрич стал самым возрастным автором забитого пенальти в ЛЧ

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

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Источник: Reuters

Хорват уверенно пробил 11-метровый удар в матче 6-го тура группового этапа главного европейского клубного турнира с «Селтиком» (6:1) в возрасте 37 лет и 54 дней. Таким образом, Лука стал самым возрастным футболистом, реализовавшим пенальти в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Jose в своём «твиттере».

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «Лилля» Бураку Йылмазу, который забил в ворота «Челси» в поединке ⅛ финала Лиги чемпионов — 2021/2022 (1:2) в возрасте 36 лет и 244 дней.

«Королевский клуб» занял первое место в группе F. Подопечные Карло Анчелотти набрали 13 очков в шести играх. Шотландская команда набрала два очка и вылетела из еврокубков.

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5:1
Первый тайм: 2:0
Селтик
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