Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»
Стал известен состав «Монако» на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».
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Црвена ЗвездаЛига Европы: таблица и календарь
Стал известен состав «Монако» на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».
С первых минут в составе монегасков выйдет российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 26-летний хавбек провел все 5 матчей в Лиге Европы, в которых отметился результативной передачей.
Матч «Монако» — «Црвена Звезда» пройдет сегодня, 3 ноября и начнется в 20.45 мск.