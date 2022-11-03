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20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»

Стал известен состав «Монако» на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».

Монако
Црвена ЗвездаЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

С первых минут в составе монегасков выйдет российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 26-летний хавбек провел все 5 матчей в Лиге Европы, в которых отметился результативной передачей.

Матч «Монако» — «Црвена Звезда» пройдет сегодня, 3 ноября и начнется в 20.45 мск.

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