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20:45
Шериф
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10
20:45
Мидтьюлланн
Штурм
20
20:45
Фейеноорд
Лацио
10
20:45
Карабах
Фрайбург
11
20:45
Олимпиакос П
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Трабзонспор
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Монако
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Футбол. Лига Европы. Все результаты
22:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин помог «Монако» разгромить «Црвену Звезду» и выйти в плей-офф Лиги Европы

Французский «Монако» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 4:1.

Монако
Црвена ЗвездаЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Луи II».

На 5-й минуте счёт открыл немецкий форвард «Монако» Кевин Фолланд с передачи Каю Энрике. На 27-й минуте Фолланд оформил дубль, ему ассистировал Крепин Дьятта. На 50-й минуте защитник «Црвены» Милан Родич забил мяч в свои ворота.

На 54-й минуте Гелор Канга отыграл один мяч гостей. На 87-й минуте Фолланд оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле 85 минут. Отметим, что после его прострела на 50-й минуте Родич срезал мяч в свои ворота.

«Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в турнирной таблице группы H. «Црвена Звезда» завершила турнир на четвёртой строчке. Первое место занял венгерский «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов.

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Монако
4:1
Первый тайм: 2:0
Црвена Звезда
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