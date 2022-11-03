Головин помог «Монако» разгромить «Црвену Звезду» и выйти в плей-офф Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе «Луи II».

На 5-й минуте счёт открыл немецкий форвард «Монако» Кевин Фолланд с передачи Каю Энрике. На 27-й минуте Фолланд оформил дубль, ему ассистировал Крепин Дьятта. На 50-й минуте защитник «Црвены» Милан Родич забил мяч в свои ворота.

На 54-й минуте Гелор Канга отыграл один мяч гостей. На 87-й минуте Фолланд оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле 85 минут. Отметим, что после его прострела на 50-й минуте Родич срезал мяч в свои ворота.