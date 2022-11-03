«МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», но остался на втором месте группы Е из-за разницы голов

Команды встречались на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск.

Манкунианцы сумели забить быстрый гол, когда на 17-й минуте встречи дебютным голом отличился 18-летний аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо после передачи форварда Криштиану Роналду. Последующие минуты матча прошли под диктовку хозяев, которые нанесли больше ударов по воротам, нежели подопечные Эрика тен Хага. Итоговый результат матча — 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».