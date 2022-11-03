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Омония
10
3.11
Мидтьюлланн
Штурм
20
3.11
Фейеноорд
Лацио
10
3.11
Карабах
Фрайбург
11
3.11
Олимпиакос П
Нант
02
3.11
Трабзонспор
Ференцварош
10
3.11
Монако
Црвена Звезда
41
Футбол. Лига Европы. Все результаты
3 ноября, источник: Чемпионат.com

«МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», но остался на втором месте группы Е из-за разницы голов

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч шестого и заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» на своём поле принимал «Манчестер Юнайтед».

Реал Сосьедад
Манчестер ЮнайтедЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды встречались на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск.

Манкунианцы сумели забить быстрый гол, когда на 17-й минуте встречи дебютным голом отличился 18-летний аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо после передачи форварда Криштиану Роналду. Последующие минуты матча прошли под диктовку хозяев, которые нанесли больше ударов по воротам, нежели подопечные Эрика тен Хага. Итоговый результат матча — 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Благодаря победе «красные дьяволы» набрали 15 очков, но всё равно остались на второй строчке группы Е из-за разницы голов по итогам шести туров. «Манчестер Юнайтед» весной начнёт свой путь в плей-офф Лиги Европы со стадии 1/16 финала. «Реал Сосьедад», занявший первое место (15 очков), вышел напрямую в ⅛ финала.

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Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
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