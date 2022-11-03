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3.11
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Штурм
20
3.11
Фейеноорд
Лацио
10
3.11
Карабах
Фрайбург
11
3.11
Олимпиакос П
Нант
02
3.11
Трабзонспор
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3 ноября, источник: Чемпионат.com

«Трабзонспор» дома обыграл «Ференцварош», но все равно вылетел в Лигу конференций

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч шестого и заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Трабзонспор» принимал венгерский «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым.

Трабзонспор
ФеренцварошЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч проходил на стадионе «Харм Осмерс» в немецком Ганновере. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск.

Гости неудачно начали встречу, когда на 7-й минуте греческий полузащитник «Трабзонспора» Анастасиос Бакасетак открыл счёт после передачи Трезеге. В оставшееся время матча команд голов больше не забили. Финальный свисток оповестил о победе «Трабзонспора» — 1:0.

Несмотря на поражение, подопечные Станислава Черчесова сохранили за собой первое место группы Н, набрав по итогам всех матчей группового этапа 10 очков. «Трабзоспор» после победы набрал 9 очков, но всё равно вылетел в Лигу конференций, так как в параллельной встрече «Монако» обыграл «Црвену Звезду» — 4:1 и теперь у них 10 очков и второе место в квартете. Это обеспечило французской команде выход в 1/16 финала Лиги Европы.

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1:0
Первый тайм: 1:0
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