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10
3.11
Мидтьюлланн
Штурм
20
3.11
Фейеноорд
Лацио
10
3.11
Карабах
Фрайбург
11
3.11
Олимпиакос П
Нант
02
3.11
Трабзонспор
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Футбол. Лига Европы. Все результаты
3 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Все четыре команды группы F Лиги Европы набрали по 8 очков

«Лацио» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы уступил «Фейеноорду» со счетом 0:1.

Мидтьюлланн
Штурм
Лацио
ФейеноордЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный гол на 64-й минуте забил Сантьяго Хименес.

В другом матче группы «Мидтьюлланн» обыграл «Штурм» со счетом 2:0. Дубль оформил экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер.

По итогам группового турнира все команды набрали по 8 очков. По дополнительным показателям в плей-офф Лиги Европы вышли «Фейеноорд» и «Мидтьюлланн», с третьего места в плей-офф Лиги конференций вышел «Лацио», «Штурм» закончил выступление в еврокубках.

Лига Европы. Группа FИВНПМО
1. Фейеноорд622213-98
2. Мидтьюлланн622212-88
3. Лацио62229-118
к. Штурм62224-108
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Фейеноорд
1:0
Первый тайм: 0:0
Лацио
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