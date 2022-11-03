Все четыре команды группы F Лиги Европы набрали по 8 очков
«Лацио» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы уступил «Фейеноорду» со счетом 0:1.
Мидтьюлланн
Штурм
Лацио
ФейеноордЛига Европы: таблица и календарь
«Лацио» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы уступил «Фейеноорду» со счетом 0:1.
Единственный гол на 64-й минуте забил Сантьяго Хименес.
В другом матче группы «Мидтьюлланн» обыграл «Штурм» со счетом 2:0. Дубль оформил экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер.
По итогам группового турнира все команды набрали по 8 очков. По дополнительным показателям в плей-офф Лиги Европы вышли «Фейеноорд» и «Мидтьюлланн», с третьего места в плей-офф Лиги конференций вышел «Лацио», «Штурм» закончил выступление в еврокубках.
|Лига Европы. Группа F
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Фейеноорд
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|2. Мидтьюлланн
|6
|2
|2
|2
|12-8
|8
|3. Лацио
|6
|2
|2
|2
|9-11
|8
|к. Штурм
|6
|2
|2
|2
|4-10
|8