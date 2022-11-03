Все четыре команды группы F Лиги Европы набрали по 8 очков

По итогам группового турнира все команды набрали по 8 очков. По дополнительным показателям в плей-офф Лиги Европы вышли «Фейеноорд» и «Мидтьюлланн», с третьего места в плей-офф Лиги конференций вышел «Лацио», «Штурм» закончил выступление в еврокубках.