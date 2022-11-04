«Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы
В заключительном туре группового этапа итальянская команда победила болгарский «Лудогорец» со счетом 3:1.
В заключительном туре группового этапа итальянская команда победила болгарский «Лудогорец» со счетом 3:1.
ТАСС, 4 ноября. Итальянская «Рома» со счетом 3:1 дома обыграла болгарский «Лудогорец» в матче шестого, заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы и вышла в плей-офф турнира.
В составе победителей два мяча с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (56-я и 65-я минуты), один гол на счету Николы Дзаньоло (85). У проигравших отличился Джонатан Рик (42). Защитник гостей Оливье Вердон получил красную карточку на 90-й минуте.
В другом матче группы С испанский «Бетис» со счетом 3:0 обыграл финский ХИК. «Бетис» занял первое место в турнирной таблице с 16 набранными очками. Далее расположились «Рома» (10 очков), «Лудогорец» (7) и ХИК (1).
«Бетис» вышел в ⅛ финала Лиги Европы. «Рома» сыграет в плей-офф за выход в ⅛ финала турнира. «Лудогорец» выступит в плей-офф Лиги конференций.
Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 7 ноября. Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште, решающий матч Лиги конференций пройдет 7 июня в Праге.