«Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 4 ноября. Итальянская «Рома» со счетом 3:1 дома обыграла болгарский «Лудогорец» в матче шестого, заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы и вышла в плей-офф турнира.

В составе победителей два мяча с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (56-я и 65-я минуты), один гол на счету Николы Дзаньоло (85). У проигравших отличился Джонатан Рик (42). Защитник гостей Оливье Вердон получил красную карточку на 90-й минуте.

В другом матче группы С испанский «Бетис» со счетом 3:0 обыграл финский ХИК. «Бетис» занял первое место в турнирной таблице с 16 набранными очками. Далее расположились «Рома» (10 очков), «Лудогорец» (7) и ХИК (1).

«Бетис» вышел в ⅛ финала Лиги Европы. «Рома» сыграет в плей-офф за выход в ⅛ финала турнира. «Лудогорец» выступит в плей-офф Лиги конференций.