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Футбол. Лига Европы. Все результаты
01:09 (мск), источник: ТАСС

«Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы

В заключительном туре группового этапа итальянская команда победила болгарский «Лудогорец» со счетом 3:1.

Рома
Лудогорец
Бетис
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Источник: AP 2022

ТАСС, 4 ноября. Итальянская «Рома» со счетом 3:1 дома обыграла болгарский «Лудогорец» в матче шестого, заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы и вышла в плей-офф турнира.

В составе победителей два мяча с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (56-я и 65-я минуты), один гол на счету Николы Дзаньоло (85). У проигравших отличился Джонатан Рик (42). Защитник гостей Оливье Вердон получил красную карточку на 90-й минуте.

В другом матче группы С испанский «Бетис» со счетом 3:0 обыграл финский ХИК. «Бетис» занял первое место в турнирной таблице с 16 набранными очками. Далее расположились «Рома» (10 очков), «Лудогорец» (7) и ХИК (1).

«Бетис» вышел в ⅛ финала Лиги Европы. «Рома» сыграет в плей-офф за выход в ⅛ финала турнира. «Лудогорец» выступит в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 7 ноября. Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште, решающий матч Лиги конференций пройдет 7 июня в Праге.

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Рома
3:1
Первый тайм: 0:1
Лудогорец
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