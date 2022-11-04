Гол Тирни помог «Арсеналу» обыграть «Цюрих» и занять первое место в группе Лиги Европы

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». На 17-й минуте единственный мяч во встрече забил защитник «Арсенал» Киран Тирни.

«Арсенал» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков после шести встреч. «Цюрих» занял последнее, четвёртое место в группе и не сыграет в плей-офф еврокубков. «Арсенал» вышел в ⅛ финала Лиги Европы, также из этой группы вышел ПСВ, набравший 13 очков. Третью строчку занял «Будё-Глимт» с четырьмя очками.