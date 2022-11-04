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01:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Тирни помог «Арсеналу» обыграть «Цюрих» и занять первое место в группе Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» одержал победу над швейцарским «Цюрихом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 1:0.

Арсенал
Цюрих
ПСВ
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Источник: Reuters

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». На 17-й минуте единственный мяч во встрече забил защитник «Арсенал» Киран Тирни.

«Арсенал» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков после шести встреч. «Цюрих» занял последнее, четвёртое место в группе и не сыграет в плей-офф еврокубков. «Арсенал» вышел в ⅛ финала Лиги Европы, также из этой группы вышел ПСВ, набравший 13 очков. Третью строчку занял «Будё-Глимт» с четырьмя очками.

Действующим победителем Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт», в финале 2022 года обыгравший шотландский «Рейнджерс».

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1:0
Первый тайм: 1:0
Цюрих
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