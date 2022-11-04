Киевское «Динамо» проиграло «Фенербахче» и покинуло еврокубковые соревнования

Встреча между командами проходила на стадионе «Юзеф Пилсудски — Краковия» в Польше. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск.

Турецкий клуб вышел вперёд на 23-й минуте, когда полузащитник Арда Гюлер уверенно реализовал свой момент. На 45+2-й минуте гости забили ещё один и укрепили своё преимущество — гол на счету хавбека Виллиана Арау, ассистировал ему Арда Гюлер. На 68-й минуте встречи защитник «Динамо» Илья Забарный получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил свою команду в меньшинстве. Матч завершился поражением киевлян — 0:2.