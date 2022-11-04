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01:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Киевское «Динамо» проиграло «Фенербахче» и покинуло еврокубковые соревнования

Завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» принимало турецкий «Фенербахче».

Динамо К
ФенербахчеЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча между командами проходила на стадионе «Юзеф Пилсудски — Краковия» в Польше. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск.

Турецкий клуб вышел вперёд на 23-й минуте, когда полузащитник Арда Гюлер уверенно реализовал свой момент. На 45+2-й минуте гости забили ещё один и укрепили своё преимущество — гол на счету хавбека Виллиана Арау, ассистировал ему Арда Гюлер. На 68-й минуте встречи защитник «Динамо» Илья Забарный получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил свою команду в меньшинстве. Матч завершился поражением киевлян — 0:2.

Благодаря этой победе «Фенербахче» набрал 14 очков и сохранил за собой первую строчку в группе В, которая гарантирует выход в ⅛ финала Лиги Европы. «Динамо», которое за шесть матчей заработало только одно очко и осталось на четвёртом месте квартета, покинуло еврокубковые соревнования.

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0:2
Первый тайм: 0:2
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