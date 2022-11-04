Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Оренбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Футбол. Еврокубки
3.11
Пюник
Базель
12
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
3.11
Партизан
Словацко
11
3.11
Стяуа
Вест Хэм Юнайтед
03
3.11
Кельн
Ницца
22
3.11
Силькеборг
Андерлехт
02
3.11
Лех
Вильярреал
30
3.11
Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия
40
3.11
Славия Пр
Сивасспор
11
3.11
ЧФР
Балкани
10
Футбол. Лига конференций. Все результаты
09:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

В четверг, 3 ноября, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги конференции.

АЗ
Вест Хэм Юнайтед
Вильярреал
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Юргорден
Ницца
Слован БрЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По их итогам определились все участники плей-офф турнира.

Первые места в группах заняли «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Вест Хэм» (Англия) «Вильярреал» (Испания), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Сивасспор» (Турция), «Юргорден» (Швеция), «Ницца» (Франция) и «Слован» (Словакия). Эти команды вышли в ⅛ финала турнира.

В 1/16 финала сыграют 8 команд, занявших вторые места в своих группах Лиги конференций: «Андерлехт» (Бельгия), «Базель» (Швейцария), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Днепр-1» (Украина), «Фиорентина» (Италия), «Гент» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Партизан» (Сербия), а также 8 клубов, которые стали третьими в группах Лиги Европы: «АЕК Ларнака» (Кипр), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Италия), «Лудогрец» (Болгария), «Карабах» (Азербайджан), «Шерифф» (Молдавия) и «Трабзонспор» (Турция).

Жеребьевка превого раунда плей-офф состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля 2023 года.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь