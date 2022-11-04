Черчесов проиграл в Турции, «МЮ» рискует попасть на «Барсу» и «Юве» из-за Роналду, самая аномальная группа в истории

Убойный удар Бакасетаса

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа H, 3.11.2022, 20:45 Трабзонспор 1 Ференцварош 0

Гарантировав себе первое место в группе, команда Станислава Черчесова завершила этот раунд поражением. Решающим оказался быстрый гол «Трабзонспора», который записал на свой счет лидер турецкого чемпиона Бакасетас (он отметился результативными действиями во всех шести турах). Грек в касание пробил с линии штрафной так сильно и точно, что у Дибуса не было ни одного шанса остановить влетевший в сетку рикошетом от штанги мяч. Теперь турок ждет плей-офф Лиги конференций.

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды. Хотели победить, но соперник тоже был на поле и не позволил этому случиться. Мы финишировали первыми в группе, тем самым завершив для нас первый этап Лиги Европы. Команда добилась этого успеха спустя 47 лет, так что я не могу злиться, даже если мы проиграли. Конечно, мы анализируем каждый матч. Без этого невозможен прогресс», — подчеркнул после финального свистка Черчесов.

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«МЮ» не смог

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа E, 3.11.2022, 20:45 Реал Сосьедад 0 Манчестер Юнайтед 1

В текущем формате турнира между первым и вторым местом в группе есть огромная разница, так как одна команда сразу попадает в ⅛ финала, а другую ждут игры с одним из неудачников Лиги чемпионов. Получить весной в соперники «Барселону», «Аякс» или «Ювентус» — сомнительное удовольствие. Чтобы избежать этого, «МЮ» нужно было побеждать в Сан-Себастьяне с перевесом в два мяча.

Но забить удалось только один — отличился 18-летний полузащитник Гарначо. Аргентинец стал автором самого молодого еврокубкового гола легионеров «МЮ», превзойдя державшийся 58 лет рекорд Джорджа Беста. И, наверное, логично, что такое достижение не обошлось без отдавшего классный проникающий пас Криштиану Роналду.

Вот только сам португалец свой шанс упустил, после выхода один на один перебросив как голкипера, так и ворота. Этого гола и не хватило для выхода на первое место, а сетовать на упущенный на 90-й минуте момент не стоит: там в случае взятия ворот с большой долей вероятности определили бы офсайд.

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«Арсенал» везде первый

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа A, 3.11.2022, 23:00 Буде-Глимт 1 ПСВ 2

Если зимой Никита Хайкин не покинет «Буде-Глимт», его ждет участие в плей-офф Лиги конференций.

Вызванный в сборную России голкипер спасал, но что он мог сделать, когда мяч отправил в ворота собственный защитник, а также в случае с выходом на ворота сразу двух игроков ПСВ?

К счастью, норвежцам помог не собиравшийся упускать первое место «Арсенал».

При этом лондонцы уже за первый тайм наиграли гораздо больше, чем на один гол, автором которого стал Тирни.

Команда Микеля Артеты первая и в АПЛ, и в Лиге Европы.

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Моуринью разминулся с Лигой конференций

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа C, 3.11.2022, 23:00 Рома 3 Лудогорец 1

Чтобы снова не оказаться в уже выигранной Лиге конференций, «Роме» требовалась только победа. И в целом игра шла так, что успех «волков» казался делом времени, однако концовка первого тайма повергла «Олимпико» в шок. Рик, которого едва не сбили с ног, дотащил мяч до штрафной, выстрелил в нижний угол и вывел гостей вперед.

Сложно предъявить претензии Рую Патрисиу, но очевидно — в отличие от регулярно спасавшего «Лудогорец» Падта, португалец свою команду не выручил. Хотя надо признать, что болгарам откровенно везло. Или это система, если вспомнить, какие проблемы с реализацией у «Ромы» в этом сезоне.

Хорошо, в этот раз выручили два пенальти, безупречно исполненных Пеллегрини. И решение арбитра, который после подсказки ВАР отменил гол активизировавшихся при счете 2:1 гостей. Спасла «Рому», если можно так выразиться, отмашка соперника, который в начале атаки в центре поля попал в лицо Рожеру Ибаньесу. Но вздохнуть с облегчением Жозе Моуринью смог только в концовке, когда Дзаньоло наконец-то смог отправить мяч в сетку и снял все вопросы.

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«Нант» обошел «Карабах»

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа G, 3.11.2022, 20:45 Карабах 1 Фрайбург 1

На прошлой неделе «Карабах» был в считанных минутах от досрочного выхода в плей-офф, однако пропустил гол от «Нанта» (1:2), и развязка в группе перенеслась на последний тур. И она оказалась не в пользу азербайджанской команды. Мало того, что «Карабах» получил в свои ворота пенальти в середине первого тайма, так еще и усложнил команде задачу удаленный на 61-й минуте Медина.

Тем временем вырвавшийся на второе место «Нант» в концовке дожал не имевший возможности подняться с четвертого места «Олимпиакос». И все благодаря Бласу, который ассистировал открывшему счет Мохамеду, а также сам изящно перебросил голкипера. «Карабаху» при таком раскладе требовалась победа, но его хватило только на ничью, добытую на второй из семи добавленных минут. Так что команде Гурбана Гурбанова предстоит сыграть в Лиге конференций.

Дрейер и Шиманьски идут дальше

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа F, 3.11.2022, 20:45 Мидтьюлланн 2 Штурм 0

В группе F сложилась уникальная ситуация: впервые в истории турнира все четыре команды пришли к финишу с одинаковым количеством очков. При этом синхронно проиграли те, кому было достаточной завершить свои матчи вничью. Главный неудачник вечера — «Штурм». Получив два гола от бывшего игрока «Рубина» Дрейера, австрийцы стали первой в истории командой, занявшей четвертое место с 8 очками.

А «Фейеноорду» для выхода в плей-офф потребовалось покончить с длившейся более 20 лет серией, по ходу которой роттердамцы не могли открыть счет в играх с итальянскими командами. В итоге «Лацио» в Лигу конференций отправил мексиканец Хименес, а в плей-офф Лиги Европы компанию Дрейеру составит другой бывший представитель РПЛ — экс-динамовец Шиманьски.

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Все команды, попавшие в плей-офф Лиги Европы

В ⅛ финала сыграют клубы, занявшие первые места в группах:

«Арсенал» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион Сен-Жиль» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия).

В 1/16 финала сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах: