В 1992-м московские клубы в один день обыграли «Барселону», «Ливерпуль» и «Реал» в еврокубках. Да, в один день!

4 ноября 1992 года — особенная дата в истории российского футбола. В этот день московские клубы обыграли в еврокубках «Барселону», «Ливерпуль» и «Реал»!

Давайте перенесемся на 30 лет назад и вспомним, как это было.

ЦСКА выкинул «Барселону» из первой Лиги чемпионов, проигрывая 0:2 на «Камп Ноу»

Первый розыгрыш современной Лиги чемпионов проводился по странному регламенту. ⅛ финала начиналась уже в октябре, победители этой стадии образовывали группы из четырех команд, а занявшие первые места в квартетах выходили в финал.

Жеребьевка была не слишком благосклонна к ЦСКА. Последнему чемпиону СССР выпала в соперники «Барселона», которая выиграла последний Кубок чемпионов и считалась главным фаворитом реформированного турнира. В первом матче в Москве армейцы взяли почетную ничью со счетом 1:1 — отличились Александр Гришин (ныне тренер юношеских команд ЦСКА) и Чики Бегиристайн (сейчас спортивный директор «Манчестер Сити»).



Ответная игра в Барселоне началась ожидаемо: хозяева к 30-й минуте забили два мяча (открыл счет Мигель Анхель Надаль — дядя Рафаэля Надаля) и начали вальяжно катать мяч в центре поля. Но еще в конце первого тайма Евгений Бушманов сократил разрыв, а в начале второй половины гости и вовсе вышли вперед после точных ударов Дениса Машкарина и Дмитрия Карсакова.

Стоичков, Куман, Лаудруп и другие звезды «Барселоны» впали в ступор и не смогли даже уйти от поражения. 3:2 — и ЦСКА сенсационно вышел в полуфинальную группу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/r-Cc07DIgOg" title="Барселона 2-3 ЦСКА. Лига чемпионов 1992/1993. 1/8 финала" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы понять, насколько разным был уровень клубов в 1992-м, достаточно небольшого воспоминания Александра Гришина: «Поменялся ли я после победы на “Камп Ноу” с кем-то майками? Нельзя было меняться. У нас было два комплекта на сезон — белый и красный. Даже когда майки рвались, их не выбрасывали, а зашивали».

УЕФА как будто решил отомстить команде Геннадия Костылева за вылет «Барселоны» и запретил ЦСКА проводить матчи группового раунда в России, сославшись на отсутствие в Москве стадионов должного качества. Армейцы решили играть с «Брюгге», «Марселем» и «Глазго Рейнджерс» в Германии, куда летали на военных самолетах.

Итог — последнее место, две ничьи, четыре поражения, два забитых, 11 пропущенных. Но кто это помнит? А вот в честь 30-летия легендарной победы над «Барсой» клуб даже выпустил официальный мерч!

«Спартак» забил два безответных гола «Ливерпулю» и заслужил аплодисменты на «Энфилде»

Дебютный матч «Спартака» в еврокубках после распада СССР завершился конфузом. 16 сентября 1992 года красно-белые в первом раунде Кубка обладателей кубков не смогли выиграть у «Авенира» из Люксембурга — 0:0. На выезде спартаковцы реабилитировались и вынесли соперника 5:1.

А во втором раунде, который по факту являлся ⅛ финала, уже не было никаких авениров, и команде Олега Романцева выпало сыграть с самым титулованным клубом Англии — «Ливерпулем».

Изначально шансы клубов расценивались как равные. Да, лучшие дни непобедимого «Ливерпуля» 1980-х были позади, а чемпионат-1991/92 вообще был провален: шестое место — ниже «Манчестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей»! Тем не менее состав, в котором играли Брюс Гроббелар и Иан Раш, а также молодые дарования Джейми Реднапп и Стив Макманаман, просто априори не мог не быть фаворитом. Хотя бы на бумаге.

60 тысяч зрителей, собравшиеся в дождливый вечер на стадионе «Лужники», явно не пожалели, что не остались дома у телевизора. «Спартак» с «Ливерпулем» выдали ярчайшее зрелище, которое российские любители футбола по вполне очевидным причинам (например, развал чемпионата СССР) не видели очень давно. Хозяева выиграли 4:2, а Валерий Карпин (российские комментаторы тогда делали ударение на «И») оформил дубль.

А 4 ноября 1992 на «Энфилде» спатаковцы отбили стартовый штурм хозяев и провели две образцово-показательные контратаки, завершившиеся голами Дмитрия Радченко и Андрея Пятницкого. Послушайте аплодисменты местных любителей футбола!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ncF-3rmx778" title="Ливерпуль 0-2 Спартак. Кубок кубков 1992/1993. 1/8 финала" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фирменная комбинационная игра вывела «Спартак» в ¼ финала Кубка кубков. Там чемпион России дважды обыграл «Фейеноорд», и лишь странное судейство в ответном полуфинале против «Антверпена» не позволило красно-белым выйти в финал.

Талалаев забил «Реалу», но счета 3:2 не хватило «Торпедо» для выхода в следующий этап

Осень 1992-го — счастливое время для болельщиков московского «Торпедо». В сентябре бронзовый призер последнего чемпионата СССР стартовал в Кубке УЕФА и… выбил из турнира «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона! Две нулевые ничьи и серия пенальти на стадионе им. Стрельцова вывели автозаводцев в 1/16 финала.

Но жребий явно имел на москвичей зуб и после «МЮ» выдал им мадридский «Реал». Ну что делать, играем!

Уже к 30-й минуте матча защитник Фернандо Йерро оформил хет-трик на «Сантьяго Бернабеу» — все три гола были забиты после розыгрыша угловых. Но торпедовцы не сдулись: Сергей Шустиков и Геннадий Гришин пробили кипера хозяев дальними ударами. После перерыва «Реал» все-таки добил гостей: Иван Саморано и Мичел установили окончательный результат — 5:2.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/O4CbPaevQCI" title="Реал Мадрид 5-2 Торпедо. Кубок УЕФА 1992/1993" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что нужно делать в ответном матче дома после проигрыша гранду с крупным счетом? Правильно, играть в свое удовольствие! 4 ноября 1992 года футболисты «Торпедо» сразу побежали вперед: пропустили первыми (опять Саморано), а через минуту Андрей Талалаев ответил точным ударом головой после подачи Шустикова.

После перерыва снова отличился Йерро, но москвичи все-таки добились победы. Юрий Тишков сравнял, а 19-летний Михаил Мурашов занес победный — 3:2! Примечательно, что все мячи торпедовцы отправили в ворота королевского клуба головой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cy6ycjf1J5w" title="Торпедо 3-2 Реал Мадрид. Кубок УЕФА 1992/1993" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я ожидал, что мы добьемся победы, хотя не слишком надеялся, что это будет выигрыш с нужным счетом», — так прокомментировал результат главный тренер «Торпедо» Юрий Миронов. Да, главный тренер «Торпедо» ожидал победы над «Реалом» — вы только вдумайтесь в эти слова в 2022 году!

Интересные воспоминания о противостоянии остались у защитника «Торпедо» Геннадия Филимонов: «Запомнилось огромное поле “Сантьяго Бернабеу”. Думал, умру там. В первом тайме Йерро три нам положил. Зато дома их долбанули 3:2 и отметили это всей командой в валютном баре на Арбате. Особо не заводились — так, по пивку. А испанцы моему сыну игрушки подарили».

Это последний громкий успех «Торпедо» в еврокубках. В следующие годы автозаводцы умудрялись вылетать от «Маккаби», тбилисского «Динамо» и «Лозанны». В 2003-м клуб провел последний матч в Европе, обыграв сильный «Вильярреал», но счета 1:0 не хватило после поражения 0:2 в Испании.

На следующий день «Динамо» прошло в Кубке УЕФА третью команду Италии

В последнем чемпионате СССР московское «Динамо» заняло только шестое место, но все равно получило путевку в Кубок УЕФА: финишировавшие четвертым «Черноморец» и пятым киевское «Динамо» стали представлять другую страну. В 1/32 финала команда Валерия Газзаева дома вынесла «Русенборг» 5:1, а в потом приехала в Турин и разобралась там с одним из лучших на тот момент клубов Италии.

Да-да, «Торино» в 1992-м стал третьим в Серии А, а через год выиграл Кубок Италии. Звездный бельгиец Энцо Шифо не смог поразить ворота Валерия Клейменова (это сделал только собственный защитник Сергей Тимофеев), а Вели Касумов и Игорь Симутенков установили счет 2:1 в пользу «Динамо».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UNKQrLFjd-g" title="Торино 1-2 Динамо Москва. Кубок УЕФА 1992/1993" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

5 октября 1992 года в Москве динамовцы не забили сами, но и итальянцами сделать это не позволили — есть проход в следующий этап!

В ⅛ финала «Динамо» вылетело от «Бенфики» — 2:2 дома, 0:2 в гостях. В Лиссабоне второй гол в ворота соотечественников забил Сергей Юран.