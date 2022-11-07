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00:37 (мск), источник: ТАСС

Жеребьевки плей-офф европейских футбольных турниров пройдут в понедельник

ТАСС, 7 ноября. Жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций — первого, второго и третьего по значимости футбольных еврокубковых турниров — пройдут в понедельник в швейцарском Ньоне. Церемонии состоятся в 14:00 мск, 15:00 мск и 16:00 мск.

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Источник: AFP 2022

В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая. В главном клубном европейском турнире Россию должен был представить чемпион страны прошлого сезона петербургский «Зенит». Серебряный призер Российской премьер-лиги «Сочи» должен был выступить в квалификации Лиги чемпионов — для попадания в основную сетку турнира команде из Краснодарского края пришлось бы пройти два отборочных раунда. В квалификации Лиги Европы должен был сыграть обладатель Кубка России сезона-2021/22 московский «Спартак», а в отборе Лиги конференций — занявшие третье и четвертое места в турнирной таблице чемпионата страны столичное «Динамо» и «Краснодар».

Россия в таблице коэффициентов УЕФА завершила прошлый сезон на 10-м месте, имея в активе 34,482 балла. Пресс-служба УЕФА сообщила, что Россия получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов за пропущенный сезон-2022/23, это наименьшее количество баллов, которое Россия набрала за последние пять сезонов. В таблице коэффициентов УЕФА на официальном сайте организации Россия без баллов за текущий сезон располагается на 23-й строчке с 21,882 балла. Если же прибавить 4,333 балла, то Россия будет располагаться на 18-й позиции с 26,215 балла.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграют 16 клубов. Германская «Бавария», итальянский «Наполи», испанский «Реал», португальские «Бенфика» и «Порту», английские «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» как победители групп попали в число сеяных команд, которые проведут ответные матчи на своем поле. Занявшие вторые места в группах бельгийский «Брюгге», итальянские «Интер» и «Милан», французский ПСЖ, английский «Ливерпуль», германские «Боррусия» (Дортмунд), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) и «Лейпциг» будут несеяными командами. В жеребьевке на стадии ⅛ финала друг с другом не смогут сыграть команды из одной страны, а также те, кто играл в одном квартете на групповом этапе. Первые встречи пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля 2023 года, ответные игры состоятся 7, 8, 14 и 15 марта.

Российские представители

Несмотря на санкции УЕФА, российский футбол был представлен как в Лиге Европы, так и в Лиге конференций. Во втором по значимости еврокубке сыграли вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин, полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек сербской «Црвены Звезды» Егор Пруцев. В Лиге конференций выступили голкипер шведского «Юргордена» Александр Васютин, защитник армянского «Пюника» Михаил Коваленко, полузащитник чешского «Словацко» Владислав Левин, а также нападающий израильского клуба «Хапоэль» (Беэр-Шева) Магомед-Шапи Сулейманов. Также в Лиге Европы под руководством российского тренера Станислава Черчесова выступал венгерский «Ференцварош».

«Ференцварош» занял первое место в группе Н, вторым стал «Монако», далее расположились «Трабзонспор» и «Црвена Звезда». «Ференцварош» гарантировал выход в ⅛ финала Лиги Европы как победитель группы. «Монако» сыграет в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала второго по значимости европейского турнира. «Будё-Глимпт» занял третье место в группе А, из-за чего примет участие в раунде плей-офф за право сыграть в ⅛ финала Лиги конференций.

«Хапоэль» и «Пюник» заняли третьи места в группах С и Н соответственно, «Словацко» стал четвертым в квартете D, клубы покинули Лигу конференций. «Югорден» выиграл группу F, поэтому получил прямую путевку в ⅛ финала. Из российских представителей только Головин узнает соперника в понедельник. Занявшие вторые места в группах Лиги Европы и выступающие в чемпионате Франции «Монако», «Нант» и «Ренн», английский «Манчестер Юнайтед», датский «Мидтьюлланн», нидерландский ПСВ, итальянская «Рома» и германский «Унион» будут сеяными командами. Их соперниками будут команды, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов, — нидерландский «Аякс», испанские «Севилья» и «Барселона», итальянский «Ювентус», германский «Байер», австрийский «Зальцбург», украинский «Шахтер» и португальский «Спортинг». На этой стадии также будут разделены команды из одних стран.

Первые матчи раунда плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы состоятся 16 февраля, ответные встречи пройдут 23 февраля. Победители противостояний встретятся с победителями групп Лиги Европы. Жеребьевка ⅛ финала состоится 24 февраля.

Также в понедельник узнают соперников команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций, которые сыграют со ставшими третьими в квартетах Лиги Европы. В число сеяных попали бельгийские «Андерлехт» и «Гент», швейцарский «Базель», румынский ЧФР, украинский «Днепр-1», итальянская «Фиорентина», польский «Лех» и сербский «Партизан», в число несеяных — кипрский АЕК, норвежский «Будё-Глимпт», португальская «Брага», итальянский «Лацио», болгарский «Лудогорец», азербайджанский «Карабах», молдавский «Шериф» и турецкий «Трабзонспор». Матчи за выход в ⅛ финала Лиги конференций пройдут 16 и 23 февраля.

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