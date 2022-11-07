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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
16:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии ⅛ мы увидим два недавних финала

Итоги жеребьевки.

Ливерпуль
Реал
Бавария
ПСЖ
Порту
Интер
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
Милан
Челси
Боруссия Д
Бенфика
Брюгге
Наполи
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Источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» — «Реал»

Эти две команды легко могли устать друг от друга. С 2018 года «Реал» и «Ливерпуль» дважды сыграли в финале Лиги чемпионов, и оба раза победителем выходил мадридский гранд. Так было и в финале прошлого розыгрыша, когда Салах и Мане не смогли пробить Куртуа, а Винисиус наказал оборону красных за чуть ли не единственную ошибку в матче.

Понятное дело, для Клоппа и его парней встреча в ⅛ — возможность поквитаться. Но к этому противостоянию «Реал» все же подходит в роли фаворита. В первую очередь из-за игровых проблем «Ливерпуля» в этом сезоне. Клопп пока так и не смог заменить ушедшего в «Баварию» Мане, у команды настоящая беда в центре поля, а сразу ряд недавних лидеров начал резко сдавать. «Реал», наоборот, даже после ухода Каземиро сохраняет качество и стабильность.

Кажется, многое в этой паре будет зависеть от того, сможет ли «Ливерпуль» усилить состав в зимнее трансферное окно. Судя по слухам, такие планы вынашиваются, а значит, к февралю расклады могут перевернуться с ног на голову.

«Бавария» — «ПСЖ»

Еще одна вывеска, достойная финала. Хотя обе эти команды и играли в решающем матче ЛЧ 2019 года. Это будет настоящая битва амбиций. Молодому Юлиану Нагельсманну только предстоит доказать, что он является одним из сильнейших тренеров в мире. Да, у него роскошная команда с самой быстрой атакой в Европе, но уже по ходу этого сезона «Бавария» несколько раз оступилась, потому называть ее однозначным фаворитом в ⅛ как минимум преждевременно. Конечно, вечный запасной Эрик-Максим Шупо-Мотинг в свои 33 года удивляет регулярным пополнением бомбардирского счета, но кто уверен, что его геройств хватит и на плей-офф?

Что касается «ПСЖ», то для команды это, наверное, последняя возможность выиграть долгожданную ЛЧ с сочетанием Месси-Мбаппе-Неймар. Сейчас команда Кристофа Гальтье выглядит очень уверенно и сбалансированно. Если все лидеры сохранят форму после чемпионата мира, и «ПСЖ» исправит давнюю проблему больших матчей в плей-офф, можно будет претендовать на прохождение «Баварии». И этим шагом «ПСЖ» подтвердит, что наконец-то созрел для победы в Лиге чемпионов.

Источник: Reuters

«Порту» — «Интер»

В этой паре есть четкое разделение на фаворита и андердога. Хоть «Порту» и занял первое место в своей группе, сделал он это в компании с «Брюгге», «Байером» и полумертвым «Атлетико». В «Порту» есть на кого посмотреть — 30-летний Тареми сейчас один из самых эффективных форвардов Европы, вратарь Кошта тащит один пенальти за другим, а Галено удивляет латиноамериканскими трюками.

Но большой вопрос, что вся эта компания сможет противопоставить более классной и обученной команде. «Интер» еще при Антонио Конте встал на путь возвращения в европейские топы, а при Симоне Индзаги продолжает движение. По ходу группового этапа нерадзурри показали, что могут терпеть и ждать шанса — так были набраны ключевые 4 очка в двух играх с «Барселоной». Но с «Порту» «Интеру» придется играть с позицией силы, и это будет не команда уровня чешской «Виктории». В общем, серьезное испытание для Индзаги и его парней.

«Манчестер Сити» — «Лейпциг»

Если «Ман Сити» умудрится споткнуться на нынешнем «Лейпциге», для «горожан» это будет позором галактического масштаба. Это уже не тот «Лейпциг», который чуть ли не на равных бился с топами несколько лет назад. Состав команды уже не тот, что раньше, а до увольнения Доменико Тедеско «Лейпциг» и вовсе катился по наклонной. С приходом Марко Розе ситуация улучшилась, но не настолько, чтобы претендовать на что-то серьезное в противостоянии с «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

«Тоттенхэм» — «Милан»

У «Тоттенхэма» и «Милана» не такая богатая история встреч. Хотя можно вспомнить противостояние в ЛЧ в 2011 году, когда Дженнаро Гаттузо во время игры схватил за шею тренера «шпор» Джо Джордана, а после финального свистка ударил его головой в лицо.

Что касается футбола, то тут ожидается матч двух максимально равных команд. Антонио Конте дал новый импульс «Тоттенхэму», но пока говорить о выходе на один уровень с главными английскими грандами преждевременно. У «шпор» есть Кейн, Сон, Льорис и целый набор футболистов, прекрасно знакомых с плей-офф ЛЧ. Это их козырь.

У «Милана» более молодой, зато очень талантливый состав. В Италии ждут не дождутся, когда о Леау и Тонали заговорят как о настоящих звездах континентального масштаба. Но произойдет это только после ярких геройств в еврокубковом плей-офф. Команда Стефано Пиоли доказывает, что берет не только талантом и напором, но также умеет терпеть, ждать своего шанса и переворачивать сложные матчи. Россонери ждет проверка на зрелость.

«Челси» — «Боруссия» Д

Еще ни разу эти команды не играли друг с другом в Лиге чемпионов. «Челси», конечно же, подойдет к ⅛ в роли фаворита. Грэму Поттеру удалось стабилизировать команду и улучшить результаты, но у него нет опыта плей-офф ЛЧ, а значит, с «Боруссией» в любом случае придется непросто. Хотя Дортмунд тоже переживает не лучшие времена — идут четвертыми в Бундеслиге, а на групповом этапе сыграли вничью с кризисной «Севильей» и откровенно слабым «Копенгагеном».

Этот матч может быть интересен и с точки зрения возможного крупного трансфера. «Челси» давно гоняется за новым лидером «Боруссии» Джудом Беллингемом. Кто знает, может, еще до стартового свистка матчей ⅛ англичанин окажется на «Стэмфорд Бридж».

Источник: Reuters

«Бенфика» — «Брюгге»

Еще одна непопсовая пара ⅛. Вряд ли кто-то будет с особым трепетом следить за встречами этих команд, но здесь будет интересно посмотреть, готов ли «Брюгге» к новым подвигам в ЛЧ. Эта команда перед началом турнира котировалась как одна из самых слабых, но сенсационно заняла первое место в группе. Ее главная звезда — форвард Ферран Хутгла, перешедший летом из «Барселоны». Вместе с Сова и Лангом они стараются за счет движения доставить проблемы обороне соперника. Геройствует и Симон Миньоле — экс-вратарь «Ливерпуля» несколько раз в одиночку спасал матчи в этом розыгрыше.

«Бенфике» же просто нужно реализовать свое превосходство в классе. После отъезда Дарвина Нуньеса «орлы» все так же прекрасны в атаке, а бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу и вовсе творит волшебные вещи.

«Наполи» — «Айнтрахт»

«Наполи» Лучано Спаллетти стал, наверное, главным открытием этой ЛЧ по яркости и уровню игры. Все в восторге от Хвичи Кварацхелии, но здесь нужно говорить о балансе всей команды — начиная от центра обороны и заканчивая Виктором Осимхеном, форвардом, который помогает Хвиче раскрывать лучшие качества и готовится к переходу в топ-клуб. Действующий победитель Лиги Европы «Айнтрахт» не должен стать серьезной преградой на пути — очень уж хочется посмотреть, как «Наполи» будет играть в плей-офф с общепризнанными грандами.

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