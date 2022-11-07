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17:51 (мск), источник: Sports.Ru

УЕФА выпустил видео с призывом экономить электроэнергию

УЕФА выпустил рекламный ролик с призывом экономить электроэнергию.

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Источник: Reuters

Видео адресовано жителям европейских стран. Оно снято совместно с Европейской комиссией.

Каждое действие по экономии электроэнергии на видео, которое называется «Стань еще и фанатом экономии энергии», сопровождается бурными овациями болельщиками и людей из мира футбола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что в Серии А из-за энергетического кризиса в Европе сократят время использования прожекторов на стадионах, а матчи в Кубке Англии и низших лигах могут перенести на дневное время.

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