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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Самая безумная жеребьёвка за несколько лет! Даже в ЛЕ есть пара, достойная Лиги чемпионов

Интересен не только ремейк прошлого финала.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Это самая безумная жеребьёвка Лиги чемпионов последних нескольких лет. И уже в четвертьфинале мы точно не увидим некоторых фаворитов. Но пока познакомьтесь со всеми парами:

  • «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)
  • «Бенфика» (Португалия) — «Брюгге» (Бельгия)
  • «Порту» (Португалия) — «Интер» (Италия)
  • «Манчестер Сити» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия)
  • «Тоттенхэм» (Англия) — «Милан» (Италия)
  • «Челси» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).
  • «Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» (Германия)
  • «Реал» Мадрид (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

Самая вкусное противостояние — последнее в списке. «Реал» — «Ливерпуль» — ремейк последнего финала Лиги чемпионов в Париже, когда Мадрид взял титул, а Карло Анчелотти уже не в первый раз вошёл в историю.

«Ливерпулю» в принципе очень не везёт против «Реала». 0 побед с 2009 года. И два поражения в двух финалах ЛЧ. А ещё — вылет из плей-офф по сумме двух матчей в сезоне-2019/2020. Добавляем к этому плохую форму команды Юргена Клоппа в этом сезоне. Плюс возможную неожиданную продажу клуба, о которой стало известно сразу после жеребьёвки. Уже видите, что из этого получается?

Второе громкое противостояние — «Бавария» — «ПСЖ». Кажется, на французов наложили ещё больше проклятий, чем шаманы на Хосепа Гвардиолу. Иначе сложно объяснить, почему раз за разом на первых же стадиях им попадаются такие топы. В прошлом это «Реал», «Барса», теперь — «Бавария». Кстати, ещё один ремейк финала Лиги чемпионов — 2019/2020 — единственного для актуального «ПСЖ». Тогда «Бавария» победила 1:0. Но сейчас шансы на проход примерно равны.

Ещё привлекательной кажется вывеска «Тоттенхэм» — «Милан». Итальянцы очень давно не играли в плей-офф ЛЧ, так что теперь будут вспоминать, что это вообще такое. Возможно, с уже вернувшимся в состав Златаном Ибрагимовичем. Но интересно, что у главного тренера «шпор» Антонио Конте 10 побед над «Миланом» в тренерской карьере. И он очень хочет, чтобы их было 12.

А ещё с нетерпением ждём противостояние «Челси» с дортмундской «Боруссией». В прошлом сезоне лондонцы вылетели в четвертьфинале — несолидно для недавнего обладателя титула. В этом нужно исправляться.

Источник: Reuters

Финал ЛЧ пройдёт 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка».

А что в Лиге Европы?

Там тоже прошла жеребьёвка. Но не такая, как в ЛЧ. В 1/16 финала встречаются обладатели вторых мест в группе Лиги Европы и третьих в группе Лиги чемпионов. Остальные команды (вместе с «Ференцварошем» Станислава Черчесова) подключаются уже в ⅛ финала. Вот полный список матчей.

  • ПСВ (Нидерланды) — «Севилья» (Испания)
  • «Ренн» (Франция) — «Шахтёр» (Украина)
  • «Рома» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия)
  • «Унион» (Германия) — «Аякс» (Нидерланды)
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Барселона» (Испания)
  • «Монако» (Франция) — «Байер» (Германия)
  • «Нант» (Франция) — «Ювентус» (Италия)
  • «Мидтьюлланн» (Дания) — «Спортинг» (Португалия).

Главное противостояние — «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Красноречивее других о нём уже высказался главный тренер каталонцев Хави.

«Снова самый сложный соперник. Но мы с нетерпением будем ждать этого матча. “Манчестер Юнайтед” — команда с большой историей. После прихода тен Хага они добились значительного прогресса, там выступают отличные игроки. Это худший жребий из возможных. Снова. Нам не везёт».

Хави Эрнандес
главный тренер «Барселоны»

Зато с «Барсой» спустя несколько лет может сыграть Криштиану Роналду. У него 20 голов в 34 матчах с каталонцами. Статистику можно улучшить — хоть какая-то мотивация для португальца.

Также отметим матч «Монако» с «Байером». Правда, к середине февраля в этих командах может остаться только один россиянин — Александр Головин. Ощущение, что вратарь немецкого клуба Андрей Лунёв вряд ли переживёт в клубе зимнее трансферное окно.

Дмитрий Зимин

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