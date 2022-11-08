«Сити» ближе всех к трофею, «Реал» вряд ли повторит успех. Шансы команд на победу в ЛЧ

7 ноября в швейцарском Ньоне оставшиеся в Лиге чемпионов 16 команд узнали соперников по первому раунду плей-офф турнира. Некоторые суперклубы, такие как «Ливерпуль» с «Реалом» или «ПСЖ» с «Баварией» попали друг на друга, а значит, их шансы на трофей слегка уменьшились.

«Манчестер Сити»

Эксперты считают, что в этом сезоне команда Пепа Гвардиолы может наконец исполнить мечту шейхов и взять трофей. Не зря летом команду пополнил невероятный Эрлинг Холанн, а лидеры прошлых лет остались ради выполнения главной миссии. Победами в АПЛ команда уже пресытилась, а главный европейский кубок все еще не гостил в клубном музее.

На групповом этапе «Сити» не включал повышенные скорости, но при этом спокойно выиграл квартет G. После трех подряд побед над «Севильей», «Боруссией» и «Копенгагеном» с общим счетом 11:1 «горожане» поделили очки с немцами и датчанами, а в заключительной встрече задавили испанцев (3:1).

Чемпионы Англии в десятый раз подряд вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где в последние пять лет они неизменно входили в восьмерку сильнейших. Последние два сезона для команды получились еще более выдающимися: она играла в финале (уступила 0:1 «Челси») и в полуфинале последнего розыгрыша (вылетела от «Реала»). Жеребьевка ⅛ должна добавить оптимизма — англичанам предстоит сыграть с не самым мощным «РБ Лейпциг».

«Бавария»

Мюнхенцам в ⅛ достался, вероятно, самый грозный соперник — «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе. Несмотря на это, эксперты считают команду Юлиана Нагельсманна вторым фаворитом турнира после «Сити».

Возможно, встреча с топовым соперником уже в первом раунде плей-офф пойдет только на пользу «Баварии» — игроки не успеют расслабиться и войдут в тонус. Хотя на групповом этапе футболисты держали высочайший уровень на протяжении всех шести встреч, и даже против скромной чешской «Виктории». В результате мюнхенцы набрали максимум очков и отправили «Барселону» в Лигу Европы. На этих ребят, которые выиграли четыре матча у каталонцев и «Интера» со общим счетом 9:0, тоже вряд ли кто-то желал попасть.

«Ливерпуль»

Красным, как и «Баварии», достался очень тяжелый противник — мадридский «Реал». Команды в мае бились в финале, а теперь кто-то из них не выйдет даже в четвертьфинал. Мадридцы тогда победили с минимальным счетом при не самой убедительной игре, и ливерпульцы наверняка затаили обиду, которая длится еще с предыдущего финала 2018 года (тогда «Реал» победил 3:1 с голами Бэйла и Роналду).

«Реал» победил в Лиге чемпионов 15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Юргену Клоппу и его ребятам будет приятно выбить действующего чемпиона на ранней стадии, но сейчас к этому предпосылок немного: «Ливерпуль» нестабилен, проиграл групповой раунд «Наполи», а в чемпионате чередует победы с поражениями от аутсайдеров. Конечно, после чемпионата мира и Boxing Day диспозиция может поменяться. Сейчас же красные идут третьими фаворитами всего турнира, по мнению аналитиков.

«ПСЖ»

Судьба снова жестока с парижанами, но на этот раз максимально справедлива. Чемпионы Франции не добились желаемого результата в двух матчах с «Бенфикой» (оба раза по 1:1), а в последнем туре не потрудились разгромить «Ювентус» (2:1). Португальцы воспользовались расслабленностью конкурента, на последних минутах уничтожили «Маккаби» (6:1) и вырвали первое место по дополнительным показателям. В награду «орлы» получили в ⅛ «Брюгге», а «ПСЖ» в отместку — «Баварию».

Парижане в девятый раз подряд сыграют в плей-офф с топовым соперником: ранее они по два раза играли в ⅛ с «Реалом», «Барселоной» и «Челси», по разу — с «МЮ» и «Боруссией». Нынешняя «Бавария», возможно, сильнейший противник среди всех предыдущих. Но, пройдя его, парижане докажут, что готовы забрать трофей.

«Реал Мадрид»

Действующие победители Лиги чемпионов — одна из трех команд, которая еще не проигрывала в чемпионате. Однако в Лиге чемпионов у «Реала» поражение было — от «Лейпцига» в пятом туре. Несмотря на это, коллектив Карло Анчелотти выглядит одним из самых сбалансированных в Европе и закономерно претендует на повторную победу в ЛЧ.

Мадридцам в ⅛ предстоит выдержать натиск «Ливерпуля», который пока не так хорош, как в прошлом сезоне. Если бы команды встретились сейчас, то у испанского клуба были бы отличные шансы на проход дальше. Однако до первого матча еще три с половиной месяца, а значит, многое поменяется. И не факт, что «бланкос» снова победят соперника, как в пяти из последних шести встреч.