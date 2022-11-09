Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов. «Реала» нет даже в тройке!
У каких команд самые высокие шансы на проход в четвертьфинал.
У каких команд самые высокие шансы на проход в четвертьфинал.
На этой неделе состоялась жеребьёвка ⅛ финала Лиги чемпионов. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оценил вероятность каждого исхода в матчах первого раунда плей-офф и предсказал победителя турнира. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.
По мнению суперкомпьютера, английский клуб не испытает никаких проблем в первом раунде плей-офф. Вероятность прохода «Манчестер Сити» составляет 80%. Это самый высокий показатель среди всех участников ⅛ финала. «Манчестер Сити» регулярно проходит первый раунд плей-офф Лиги чемпионов начиная с сезона-2016/2017. В марте 2017-го команду Гвардиолы остановил «Монако» с Килианом Мбаппе — монегаски победили благодаря правилу выездного гола (3:5, 3:1).
«Бенфика» проводит великолепный сезон. Команда немецкого тренера Роджера Шмидта заняла первое место в группе Лиги чемпионов, опередив «ПСЖ» по дополнительным показателям. А во внутреннем чемпионате «Бенфика» уверенно лидирует, одержав 11 побед в 12 матчах. В этом сезоне португальская команда ещё не проигрывала. Вероятность прохода «Бенфики» в четвертьфинал составляет 79% (выше результат только у «Ман Сити»). А для «Брюгге» само участие в плей-офф Лиги чемпионов — огромный успех.
Ещё одна пара, где есть явный фаворит. По крайней мере, на бумаге кажется, что у «Наполи» гораздо больше шансов на проход в четвертьфинал. Вероятность прохода неаполитанцев составляет 68%. С другой стороны, не стоит недооценивать «Айнтрахт». Дебютант Лиги чемпионов вышел в плей-офф, и ему абсолютно нечего терять. А у «Наполи» есть шанс войти в историю, ведь раньше команда ни разу не выходила в ¼ финала Лиги чемпионов.
Суперкомпьютер на стороне «Баварии». Вероятность прохода мюнхенского клуба он оценивает в 65%, парижского — в 35%. Последний раз «Бавария» вылетала на стадии ⅛ финала в 2019 году — тогда немецкую команду прихлопнул «Ливерпуль» (0:0, 3:1). А вот «ПСЖ» за последние шесть лет четыре раза завершал борьбу по итогам первого раунда плей-офф. Справится ли звёздная атака парижан с новым испытанием?
В этой паре суперкомпьютер отдаёт преимущество английскому клубу. Вероятность прохода «Челси» составляет 58%, «Боруссии» — 42%. В восьми предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов лондонский клуб четыре раза вылетал на стадии ⅛ финала, а ещё два раза команда не выступала в турнире. «Боруссия», в отличие от прошлого сезона, преодолела барьер группового этапа, но пробиться в четвертьфинал будет очень тяжело.
Чемпиона Италии в первом раунде плей-офф ждёт встреча с командой итальянского тренера. Суперкомпьютер считает фаворитом лондонский клуб — 55% на 45%. На всякий случай напомним, «Милан» не выходил в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года — он уступил по сумме двух матчей «Барселоне» (0:0, 1:3). «Тоттенхэм» за последние 10 лет всего один раз проходил дальше ⅛ финала ЛЧ, но в 2019-м команда остановилась в шаге от победы в турнире.
Несмотря на то что «Интер» оставил «Барселону» без плей-офф Лиги чемпионов, суперкомпьютер считает фаворитом «Порту». Вероятность итоговой победы португальского клуба составляет 54%, итальянского — 46%. «Интер» не добирался до четвертьфинала Лиги чемпионов с 2011 года, а «Порту» играл там дважды в четырёх предыдущих розыгрышах.
Самая ровная пара по версии суперкомпьютера. При этом он отдаёт предпочтение не действующему победителю турнира. Вероятность прохода «Ливерпуля» составляет 52%, «Реала» — 48%. Мадридский клуб — очень неудобный соперник для английской команды. Возьмёт ли она реванш за поражение в двух финалах Лиги чемпионов?
Суперкомпьютер считает, что наилучшие шансы на победу в турнире у двух команд. Вероятность победы «Манчестер Сити» оценивается в 25%, успеха «Баварии» — в 22%. На третьем месте располагается «Ливерпуль», и вероятность его триумфа составляет всего 8%. Ещё скромнее цифры у «ПСЖ» (7%) и «Реала» (6%). Вероятность победы «Брюгге» меньше 1% — самый низкий показатель среди всех участников плей-офф.